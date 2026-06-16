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Dončićev soigralec podal prisego in prejel slovenski potni list

Washington, 16. 06. 2026 16.16 pred 1 uro 1 min branja 20

Avtor:
A.M.
Jaxson Hayes

Potem ko so pristojni organi pred časom izdali vsa ustrezna soglasja ter dokumentacijo za izredno naturalizacijo in pridobitev slovenskega državljanstva, je Jaxson Hayes na slovenskem veleposlaništvu v Washingtonu podal prisego.

26-letni ameriški center Jaxson Hayes, ki v višino meri 213 centimetrov, je v zadnji sezoni za Los Angeles Lakerse odigral 75 tekem. V povprečju je na parketu prebil 18 minut ter v tem času prispeval 7,4 točke in 4,1 skoka na tekmo.

Luka Dončić in Jaxson Hayes
Luka Dončić in Jaxson Hayes
FOTO: AP

"Iskreno se zahvaljujemo državnemu zboru in slovenski vladi, vsem pristojnim ministrstvom, Olimpijskemu komiteju Slovenije, veleposlaništvu v Washingtonu ter vsem ostalim, ki so pripomogli k temu, da je Jaxson Hayes pridobil slovensko državljanstvo. V teh dneh je Jaxson podal prisego in uredil vse formalnosti za izdajo potnega lista," je povedal generalni sekretar KZS Aleš Križnar.

"Reprezentanci v prihajajočem kvalifikacijskem oknu še ne bo pomagal, verjamem pa, da bo s svojo mladostjo, igralskimi sposobnostmi ter veliko željo in pravim odnosom dolgoročno pomemben člen slovenske izbrane vrste," je še dodal Križnar.

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košarka Jaxson Hayes slovensko državljanstvo kzs

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KOMENTARJI20

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r h
16. 06. 2026 17.37
NAŠE DRŽAVLJANSTVO SE PA KAR DELI, TAKO MAL ZASTONJ. Mogoče se vsi oklepajo preveč dobesedno one pesmi: samo miljon nas še živi,...... Ključen problem pa je, ker ste s tem maratonskim podeljevanjem državljanstva povečali samo število državljanov, ne pa zudi zaposlenih.
Odgovori
0 0
Rob123
16. 06. 2026 17.31
Vsak ki ima 5 minut dobi slo potni list res bedno!
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+1
1 0
Vakalunga
16. 06. 2026 17.29
Beden NAROD, ki si mora za športne uspehe kupovat tuje igralce, ITALIJANI so končno priznali polom nogometa katerega so uničili TUJCI NE AZZURI..
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+1
1 0
Vakalunga
16. 06. 2026 17.33
Sloveniji tega ni treba..Padli v DRAVOGRADU za Slovensko zastavo se v grobu obračajo..
Odgovori
0 0
VladaJePadla
16. 06. 2026 17.27
Kdo bo odgovoren če nebo uspehov?
Odgovori
0 0
apage
16. 06. 2026 17.14
Tooo Jaxson, užitek te je gledati igrati! Na čim več tekem v SLO dresu! Odličen pick n roll z Dončićam! GREMOOOOOO
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+3
3 0
Petur
16. 06. 2026 17.00
ker ga potrebuje zaradi kakšnih čudnih poslov..zagotovo ne odpira gradbene firme..
Odgovori
+0
1 1
Kalymero
16. 06. 2026 17.15
Se čudiš? Poglej kdo nam vlada. Sploh ne vem več kam spadamo. Pod Srbijo ali Albanijo?
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+1
2 1
8282
16. 06. 2026 16.56
Dobrodošel!
Odgovori
+1
3 2
Ganymede
16. 06. 2026 16.56
Slovenec si lahko po krvi ne pa po podpisu?!?!? Halo!
Odgovori
+6
6 0
Vakalunga
16. 06. 2026 16.55
SRAMOTA kaj še bodo navlekli v državo, SRAMOTA je to za SLO HIMNO in zastavo..
Odgovori
+5
7 2
8282
16. 06. 2026 16.56
Boli, ko vidis da drugi ljudje uzivajo?
Odgovori
-2
1 3
fotr80
16. 06. 2026 16.51
ne bom presenecen, ce sploh ne bo nikoli zaigral za reprezentanco...morda ene 2x, ko bo se donic zraven...đabe smo mu dal drzavljanstvo.
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+4
4 0
Amor Fati
16. 06. 2026 17.10
Imam občutek da ga ne bomo videli na kvalifikacijskih tekmah ki sledijo. Si bodo ze kaj izmislili.
Odgovori
0 0
Amor Fati
16. 06. 2026 16.44
Zdej je uradno naš osebni Rastaman 🤣
Odgovori
0 0
JOSEPH HAYDN
16. 06. 2026 16.37
KZS sramota ste. Zakaj je tam stari Dončić, da išče dobre mlade slovenske igralce ali da povabi odsluženega Američana. Erjavec drži na klopi Sekulić, ki je že neštetokrat dokazal vso svojo nesposobnost. Selektot tudi nič od nič, celo tale osvojena aba liga je prej zasluga vseh drugih
Odgovori
+6
6 0
Amor Fati
16. 06. 2026 16.46
Ko je bil Nesterovič so vsi bili dobre volje. Zdej se pa vsi pretvarjajo da so dobre volje. Ne moreš in ne smeš jim zameriti.
Odgovori
+1
1 0
Jani.
16. 06. 2026 16.35
Dobra novica👏😃👏
Odgovori
-1
2 3
96bimBo
16. 06. 2026 16.31
Naturalizacijo bi morali prepovedati (razen redkih izjem).
Odgovori
+3
4 1
96bimBo
16. 06. 2026 16.27
Kdo je Donjčić? Tisti, ki ima rad chevape?
Odgovori
-1
4 5
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