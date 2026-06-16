Dončićev soigralec podal prisego in prejel slovenski potni list

26-letni ameriški center Jaxson Hayes , ki v višino meri 213 centimetrov, je v zadnji sezoni za Los Angeles Lakerse odigral 75 tekem. V povprečju je na parketu prebil 18 minut ter v tem času prispeval 7,4 točke in 4,1 skoka na tekmo.

"Iskreno se zahvaljujemo državnemu zboru in slovenski vladi, vsem pristojnim ministrstvom, Olimpijskemu komiteju Slovenije, veleposlaništvu v Washingtonu ter vsem ostalim, ki so pripomogli k temu, da je Jaxson Hayes pridobil slovensko državljanstvo. V teh dneh je Jaxson podal prisego in uredil vse formalnosti za izdajo potnega lista," je povedal generalni sekretar KZS Aleš Križnar.

"Reprezentanci v prihajajočem kvalifikacijskem oknu še ne bo pomagal, verjamem pa, da bo s svojo mladostjo, igralskimi sposobnostmi ter veliko željo in pravim odnosom dolgoročno pomemben člen slovenske izbrane vrste," je še dodal Križnar.