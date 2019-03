Dončićev soigralec Porzingis v preiskavi zaradi obtožb o posilstvu

Nekdanja soseda Kristapsa Porzingisanaj bi po poročanju tabloida policiji dejanje prijavila šele prejšnji teden, ker naj bi se pred tem s košarkarjem dogovarjala za izplačilo 68.000 evrov v zameno za molk. Kot poroča The Post, ki se sklicuje na neimenovane pravosodne vire, naj bi domnevno žrtev kljub dejstvu, da je posilstvo prijavila šele 13 mesecev po dogodku, obravnavali kot verodostojno. Medtem je košarkarjev odvetnik Roland Riopellev izjavi za televizijo ESPNzanikal vse obtožbe.

"Seznanjeni smo z obtožbami proti Porzingisu in jih odločno zavračamo," je dejal Riopelle in dodal, da so že 20. decembra lani sprožili uradni postopek zaradi izsiljevanja s strani domnevne žrtve, prav tako pa so že pred mesecem dni o preiskavi obvestili vodstvo lige NBA.

Cuban: Zadeve ne komentiramo

Triindvajsetletni latvijski krilni center je postal član Dallas Mavericksov v zamenjavi igralcev konec januarja, lastnik kluba Mark Cubanpa je časniku The Postpotrdil, da so v klubu seznanjeni s obtožbami.

"S strani zveznih oblasti nam je bilo rečeno, naj zadeve ne komentiramo," je dodal. Po poročanju časnika je bila domnevna žrtev Porzingisova soseda, ki jo je 7. februarja lani povabil v svoje stanovanje. Policiji naj bi povedala, da je 221 centimetrov visoki košarkar nato ni spustil iz stanovanja in jo posilil.

Le nekaj ur prej je Porzingis na tekmi svojega takratnega kluba New York Knicks utrpel poškodbo kolenskih vezi. Vse od takrat za Kratkohlačnike ni več zaigral, še vedno pa celi poškodbo in čaka na svoj debi v ekipi Dallasa, v kateri naj bi z Dončićem bila nosilca igre.