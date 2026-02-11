Naslovnica
Košarka

Velika okrepitev za slovensko košarko: Hayes pridobil državljanstvo

Los Angeles, 11. 02. 2026 16.33 pred 33 minutami 2 min branja 34

Avtor:
S.V.
Center Lakersov Jaxson Hayes in Luka Dončić

Slovenska košarkarska reprezentanca bi lahko kmalu dobila še eno zveneče ime iz lige NBA. V podkastu The Hoop Collective je ameriški novinar Brian Windhorst razkril, da je center Los Angeles Lakersov Jaxson Hayes zaključil postopek za pridobitev slovenskega državljanstva in bi lahko v prihodnje zaigral ob Luki Dončiću v slovenskem dresu. Poteza je hitro odmevala tudi med analitiki ESPN-a, ki so jo označili za izjemno premišljeno.

Zvezdnik Lakersov LeBron James je po porazu proti Oklahomi brez zadržkov priznal, da Los Angeles Lakers v tem trenutku niso moštvo za naslov prvaka.

Njegove besede so močno odmevale tudi v ameriških medijih, med drugim v podkastu The Hoop Collective, kjer je Brian Windhorst skupaj z ESPN-ovima analitikoma Timom Bontempsom in Timom MacMahonom razpravljal o tem, kako daleč so Jezerniki od šampionske ravni.

Jaxson Hayes in Luka Dončić
Jaxson Hayes in Luka Dončić
FOTO: Profimedia

A razprava je hitro dobila tudi slovenski pridih. Debata je namreč nanesla na Jaxsona Hayesa, ki je v zadnjih dneh urejal papirje in zaključil postopek za pridobitev slovenskega državljanstva. MacMahon je dejal, da Luka Dončić zdaj ni več njegov najljubši Slovenec, temveč je to postal Hayes.

"Jaxson Hayes je pravkar uredil papirje oziroma zaključil postopek za pridobitev slovenskega državljanstva. Lahko se pridruži slovenski reprezentanci in igra z Luko," je nato obrazložil Windhorst.

To odločitev je Windhorst označil za eno najpametnejših potez, kar jih je Hayes kdaj naredil. "Mislim, da je s tem na skrivaj pravzaprav podaljšal pogodbo. Ne mislim dobesedno, da jo je podpisal – da me ne bodo napačno citirali – ampak na nek način ga to veže na Luko."

Hayes si je na tekmi v Washingtonu nakopal težave

Januarja je na tekmi med Los Angeles Lakers in Washington Wizards prišlo do neprimerne poteze, potem ko je domača maskota G-Wiz po predstavitvi ekip stekla z igrišča in se skušala umakniti v tunel, ko jo je Jaxson Hayes odrinil.

Liga NBA je Hayesa zaradi incidenta suspendirala za eno tekmo, zdaj pa naj bi se, po poročanju ameriških medijev, mož za masko odločil za pravne korake.

Odvetniška pisarna Waukeen McCoy je za TMZ povedala: "Dali bomo priložnost, da zadevo rešijo, preden sprožimo pravni postopek. A pravni ukrepi so pričakovani."

Hayes, ki je odslužil kazen na tekmi z Philadelphia 76ers, se je nato vrnil na parket ob zmagi Lakersov s proti Golden State Warriors, kjer se je opravičil Wizardsom in maskoti.

"Opravičujem ekipi in maskoti," je dejal Hayes. "Vsi se skušamo spraviti v pravo mentalno in fizično stanje za tekmo, in ko se raztezam, pa mi nekdo stopi na nogo, sem morda izgubil živce. Moral bi reagirati drugače. Živiš in se učiš," je dodal zvezdnik Lakersov.

Luka Dončić med vlagatelji v evropsko ligo NBA

KOMENTARJI34

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
biggie33
11. 02. 2026 17.03
To je dobra novica, ampak jaz bi to prepovedal.. zdaj ima že vsaka reprezentanca enega Američana v ekipi..
Odgovori
0 0
Diabloss
11. 02. 2026 16.57
ce zmaga desnica nic ne bo od tega so ze dosedaj vedno komentirali da je to nedopustno
Odgovori
+2
2 0
Amor Fati
11. 02. 2026 16.55
Omič pride dejansko pet pred dvanajsto ko ga najbolj krvavo potrebujemo in konkretno oddela svojo nalogo, svoje delo na turnirju, zdej ga pa menja ta Afro Amero. Se vidi kdo komu ščiti zadnjico. Na turnirju se ne bo vedlo kdo bo pil in kdo bo plačal.
Odgovori
-1
1 2
kdoto
11. 02. 2026 17.05
Fati pejt raje sobe cistit
Odgovori
+1
1 0
Watcherman
11. 02. 2026 16.51
Nekateri pač ne razumete,da Slovenec ne more postati Američan ali obratno torej Američan Slovenec samo državljansvo se spremeni in kraj bivanja.Lp
Odgovori
+3
3 0
jank
11. 02. 2026 16.47
Če bi zmagala na volitvah "čistokrvna" SDS, bi bilo veliko vprašanje, ali bi še smeli igrati v naši v naši reprezentanci "nečistokrvni" Dončić, Hayes, Joksimović in podobni.
Odgovori
+2
5 3
mr_green
11. 02. 2026 17.06
Čistokrvna kosovska stranka 😂
Odgovori
0 0
Watcherman
11. 02. 2026 16.45
Jaxson Hayes je Ameriške krvi in rodu in ne more biti ali postati v nobenem primeru Slovenec,če si pridobi Slovensko državljanstvo.Lp
Odgovori
+0
2 2
wsharky
11. 02. 2026 16.45
ampak, dokler bo magični Luka soliral, se kregal s sodniki, se pokrival z brisačo, še 4 NBA zveznikov ne more pomagat do kolajne
Odgovori
-1
1 2
Morgoth
11. 02. 2026 16.44
Kupovanje tujcev in podeljevanje državljanstev je kot kot vpisovanje cheat codev v igrah.
Odgovori
-2
1 3
damy1972
11. 02. 2026 16.42
Hasan tudi dober igra košarko.....
Odgovori
-3
0 3
hjaman
11. 02. 2026 16.42
Kaj pa narediš koristnega državo sa tako hitro dobiš državljanstvo??
Odgovori
-3
2 5
levnuh, ne svecko
11. 02. 2026 16.49
Kaj pa koristnega naredijo kosovarji, ter njihovi stroji za rojevanje in cuzanje socialnih transferjev?!? Oboji ne znajo slovensko, mislim pa, da Hayes že (po)zna nekaj slovenskih besed, medtem ko kosovarke ne znajo niti ene!
Odgovori
+3
3 0
Watcherman
11. 02. 2026 16.38
Jaxson Hayes ni nikoli bil in tudi ne bo nikoli Slovenec ampak bo še vedno Američan samo,da bo Slovenski državljan s Slovenskim državljanstvom kar pa ni isto kot,če bi bil Slovenec phahahahaha kakšne brihte.Lp
Odgovori
+1
3 2
Watcherman
11. 02. 2026 16.41
Oziroma ne Slovenski državljan ampak državljan Slovenije bo s Slovenskim državljanstvom in bo še vedno Američan ne pa Slovenec.Lp
Odgovori
+2
3 1
aljoteam
11. 02. 2026 16.36
A to pomeni, da bo Omic spet izvisel? :)
Odgovori
+0
1 1
Minifa
11. 02. 2026 16.35
To je zbrana kupljena ekipa, ki pod SLO zastavo ne sodi, to je sramota za športnike ala Garmbret, Prevc..Maze..Naj umaknejo SLO zastavo in HIMNO...to je navade CIRKUS..
Odgovori
+5
6 1
jank
11. 02. 2026 16.49
Garnbret? Je to dovolj slovensko? Vprašanje za čistokrvne.
Odgovori
0 0
ptuj.si
11. 02. 2026 16.32
Hec bi bil, če ga sekula nebi vpoklical.
Odgovori
+5
6 1
Watcherman
11. 02. 2026 16.30
Tisti,ki ne veste ali ne razumete tega,če nekdo,ki je tujec pridobi Slovensko Državljanstvo ne pomeni,da je potem kar Slovenec,če trajno živi v Sloveniji kot si predstavljajo nekatere brihte.
Odgovori
-2
1 3
J Kvas
11. 02. 2026 16.25
J... te čistokrvnost. Koliko Slovencev je pa "čistih" 3 generacihe nazaj? Mogoče kakšwn rovtar.
Odgovori
-3
0 3
jank
11. 02. 2026 16.21
Kaj bodo rekli na to v SDS oz. v njihovem bodočem uradu za nečistokrvne? Že Dončič za njih ni pravi, kaj šele Hayes.
Odgovori
+2
5 3
športnik66
11. 02. 2026 16.20
Meni to nikakor ni všeč! Naj igrajo domači, slovenski fantje, ki so rojeni v Sloveniji, tu hodili v šolo, govorijo slovensko, ne pa neki Američani. To mi je čisto brez veze.
Odgovori
+5
8 3
tito73
11. 02. 2026 16.27
Saj bo Mahnič prišel v ekipo. Ampak se bojim, da bo njegovo glavo kdo zamenjal za žogo.
Odgovori
+0
1 1
levnuh, ne svecko
11. 02. 2026 16.53
Pri Mahniću se lahko zgodi pomota, bolj slabovidna oseba, ko ga pogleda v glavo, pomisli da vidi mladega odojka
Odgovori
+2
2 0
JApajaDAja
11. 02. 2026 16.17
ko nekaj tujega kupiš je tvoje...ni pa naše...
Odgovori
-1
1 2
Delboy Trotter
11. 02. 2026 16.14
Kakšen je to reprezentanca če igrajo tujci?
Odgovori
+2
7 5
Sekira
11. 02. 2026 16.20
Poglej Nemce.
Odgovori
-2
2 4
aljoteam
11. 02. 2026 16.38
Schroeder je vsaj v Nemčiji rojen in je pač Nemec, zna jezik, je hodil v šolo v Nemčiji, ima celotno otroštvo in življenje tam. Kaj pa tale Hayes, a zna povedat stavek v Slovenščini, a sploh ve kdaj se je Slovenija osamosvojila in naštet 3 Slovenske jedi? To je pač nakup, kot v klubu :)
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
