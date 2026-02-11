Velika okrepitev za slovensko košarko: Hayes pridobil državljanstvo

Zvezdnik Lakersov LeBron James je po porazu proti Oklahomi brez zadržkov priznal, da Los Angeles Lakers v tem trenutku niso moštvo za naslov prvaka.

Njegove besede so močno odmevale tudi v ameriških medijih, med drugim v podkastu The Hoop Collective, kjer je Brian Windhorst skupaj z ESPN-ovima analitikoma Timom Bontempsom in Timom MacMahonom razpravljal o tem, kako daleč so Jezerniki od šampionske ravni.

Jaxson Hayes in Luka Dončić FOTO: Profimedia

A razprava je hitro dobila tudi slovenski pridih. Debata je namreč nanesla na Jaxsona Hayesa, ki je v zadnjih dneh urejal papirje in zaključil postopek za pridobitev slovenskega državljanstva. MacMahon je dejal, da Luka Dončić zdaj ni več njegov najljubši Slovenec, temveč je to postal Hayes. "Jaxson Hayes je pravkar uredil papirje oziroma zaključil postopek za pridobitev slovenskega državljanstva. Lahko se pridruži slovenski reprezentanci in igra z Luko," je nato obrazložil Windhorst. To odločitev je Windhorst označil za eno najpametnejših potez, kar jih je Hayes kdaj naredil. "Mislim, da je s tem na skrivaj pravzaprav podaljšal pogodbo. Ne mislim dobesedno, da jo je podpisal – da me ne bodo napačno citirali – ampak na nek način ga to veže na Luko."

Hayes si je na tekmi v Washingtonu nakopal težave

Januarja je na tekmi med Los Angeles Lakers in Washington Wizards prišlo do neprimerne poteze, potem ko je domača maskota G-Wiz po predstavitvi ekip stekla z igrišča in se skušala umakniti v tunel, ko jo je Jaxson Hayes odrinil.

Liga NBA je Hayesa zaradi incidenta suspendirala za eno tekmo, zdaj pa naj bi se, po poročanju ameriških medijev, mož za masko odločil za pravne korake. Odvetniška pisarna Waukeen McCoy je za TMZ povedala: "Dali bomo priložnost, da zadevo rešijo, preden sprožimo pravni postopek. A pravni ukrepi so pričakovani." Hayes, ki je odslužil kazen na tekmi z Philadelphia 76ers, se je nato vrnil na parket ob zmagi Lakersov s proti Golden State Warriors, kjer se je opravičil Wizardsom in maskoti. "Opravičujem ekipi in maskoti," je dejal Hayes. "Vsi se skušamo spraviti v pravo mentalno in fizično stanje za tekmo, in ko se raztezam, pa mi nekdo stopi na nogo, sem morda izgubil živce. Moral bi reagirati drugače. Živiš in se učiš," je dodal zvezdnik Lakersov.