Dončićev šov v tretji četrtini poslal Dallas na prag drugega kroga končnice

Luka Dončić je še drugo tekmo po poškodbi Utahu natresel vsaj 30 točk. 19, ki jih je dosegel v tretji četrtini, je dokončno odločilo zmagovalca pete tekme, na kateri gostje niti enkrat samkrat niso vodili. 23-letni zvezdnik je bil prvo ime srečanja tudi zaradi 13 skokov in petih asistenc. Ko je bil na parketu, je Dallas tekmo dobival za 32 točk. Pri zelo pomembni zmagi pa ne gre prezreti niti učinka nekaterih Dončićevih soigralcev. Jalen Brunson je svoj status drugega zvezdnika ekipa potrdil s 24 točkami, Dorian Finney-Smith je odlično delo v obrambi nadgradil s tremi zadetimi trojkami za skupno 13 točk, po devet pa sta jih dodala še Reggie Bullock in Spencer Dinwiddie .

Dallas je peto tekmo otvoril na identičen način kot četrto v Salt Lake Cityju. Luka Dončić je po prodoru z lepo asistenco našel Dwighta Powella, ki z zabijanjem ni imel večjih težav. V naslednjem napadu je slovenski as poskrbel za svoji prvi točki z metom iz neposredne bližine, nato pa se mu je vsaj v napadu nekoliko zaustavilo. Do prve minute odmora pri vodstvo domačih z 12:6, za katerega sta z zadetima trojkama poskrbela Reggie Bullock in Dorian Finney-Smith, je Dončić izgubil kar tri žoge, ob tem pa ostal pri dveh doseženih točkah.

Čeprav je 23-letnik zvezdnik Dallasa že na četrti tekmi, njegovi prvi po povratku, nakazal, da je poškodba preteklost, ga je Jason Kidd tudi tokrat nekoliko prej od običajnega poslal na klop. To se je zgodilo po slabih osmih minutah igre, kar pa ni vplivalo na rezultat. Domači so še naprej držali prednost, a se jim na več kot osem točk ni uspelo odlepiti. Po 12 minutah igre je bilo 24:18.

Na začetku druge četrtine se je Dončić vrnil na parket, Kidd pa je poskušal z zelo nizko peterko, v kateri so bili poleg Dončića še Brunson, Dinwiddie, Finney-Smith in Bullock. Dallasu trojka kljub petim odličnim strelcem ni in ni stekla, je pa zato zelo dobro deloval skok, ki je bil glavni razlog, da je Utah še naprej zaostajal. Po napadu, v katerem so domači ujeli kar dve odbiti žogi, v tretje pa je z razdalje zadel Finney-Smith, je gostujoči trener Quin Snyder klical še drugo minuto odmora.