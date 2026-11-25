Po podatkih lige NBA je več kot 75 milijonov ljudi v ZDA v prvem mesecu sezone spremljalo vsaj del tekem prek televizijskih in pretočnih platform NBC, Peacock, ESPN in Amazon Prime Video. Gre za največje občinstvo v uvodnem mesecu sezone v zgodovini lige. Gledanost lokalnih prenosov se je v primerjavi z enakim obdobjem lani povečala za 24 odstotkov.

Luka Dončić je na prvih 13 tekmah sezone dosegel najmanj 500 točk in postal šele četrti košarkar v zgodovini lige s takšnim dosežkom. Pred njim je to uspelo Wiltu Chamberlainu, Ricku Barryju in Jamesu Hardnu. Liga je ob njem med izstopajočimi posamezniki uvoda sezone omenila še zvezdnika Golden State Warriors Stephena Curryja in San Antonio Spurs Victorja Wembanyamo.