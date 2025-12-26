Naslovnica
Košarka

Dončićeva boleča grimasa skrbi navijače Lakersov

Los Angeles, 26. 12. 2025 10.53 pred 49 minutami 1 min branja 8

Avtor:
A.V.
Luka Dončić

Ne le prepričljiv poraz s Houston Rocketsi (96:119), navijače jezernikov še kako skrbi tudi nova boleča grimasa na obrazu prvega zvezdnika 17-kratnih prvakov lige NBA Luke Dončića. Ta se je na žalost zlil v sivino celotnega moštva iz Kalifornije, ki je bilo še tretjič v zadnjih dneh nadigrano s strani tekmecev.

Rakete iz Houstona so znova razkrile vse (trenutne) pomanjkljivosti v igri Los Angeles Lakersov, ki so morali po porazih z mestnimi tekmeci Clippersi in Phoenix Sunsi v noči na petek priznati premoč še zasedbi iz Teksasa.

Fotografija, na kateri Luka Dončić in Deandre Ayton le nemočno spremljata svoje soigralce na poti k že tretjemu zaporednemu porazu, pove več kot tisoč besed.
FOTO: AP

Ta je bila boljša v vseh prvinah košarkarske igre, za dodatne skrbi pa je poskrbela boleča grimasa na obrazu 26-letnega slovenskega reprezentančnega kapetana Luke Dončića, ki je do omenjenega obračuna s Kevinom Durantom in druščino zaradi težav z levo mečno mišico moral izpustiti obračun s sonci iz Arizone in celoten drugi polčas proti Clippersom.

Ali gre v zadnjem primeru za obnovitev že znanih težav, bo treba počakati. A sodeč po šepanju, ki smo mu bili priča sredi tretje četrtine, se Dončić zagotovo ne počuti najbolje. Več bo znanega v prihodnjih dneh, najkasneje pa do nove preizkušnje jezernikov v noči na ponedeljek po slovenskem času, ko se bodo varovanci vse bolj besnega trenerja JJ Redicka pomerili s Sacramento Kingsi. 

'Ne vem, nisem dovolj pameten, a nekaj se mora spremeniti'

KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Anion6anion
26. 12. 2025 13.53
Lahko ga nominirajo za oskarja, kot dobrega igralca, ker zlatega prstana ne bo nikoli videl ,kot tudi ne bo nikoli mvp
Odgovori
0 0
babylon5
26. 12. 2025 13.47
Skoda je dončiča men se zdi da ga je niko kr dober z j. Se mi zdi da ne uživa v LAL ni to zanga. Pa tud spet kaj bo čaku 3 leta da se ekipa ukol njega naredi.
Odgovori
0 0
Jožajoža
26. 12. 2025 13.41
Srbski košarkar Nikola Jokić je na obračunu med Denverjem in Minnesoto postavil rekord v številu točk v podaljšku v ligi NBA. Srb v dresu Denverja je volkovom nasul 56 točk, od tega kar 18 v podaljšku, kar je za točko več od dosedanjega rekorderja Stephena Curryja iz moštva Golden State Warriors iz leta 2016.to so velikani
Odgovori
0 0
Primož Rus
26. 12. 2025 13.38
Bo kakega jeklenca prodal,pa bo prec tud poškodba bolš......on si lohk zdravstvo prvošč.....marsikater njegov rojak SI GA NE MORE......
Odgovori
+3
3 0
Prima
26. 12. 2025 13.30
Poškodoval si je levi mezinec.
Odgovori
+1
3 2
Juzles Iters
26. 12. 2025 13.23
Tudi šepet začne, če se njegovemu teamu obeta šlamastika.
Odgovori
+2
3 1
Juzles Iters
26. 12. 2025 13.24
* Tudi šepat začne, če se njegovemu teamu obeta šlamastika.
Odgovori
-1
0 1
jouža
26. 12. 2025 13.17
Dončić je vedno poln grimas, ko izgublja. Ko zmaguje ga ne boli nič 😂
Odgovori
+2
3 1
