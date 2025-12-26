Dončićeva boleča grimasa skrbi navijače Lakersov

Rakete iz Houstona so znova razkrile vse (trenutne) pomanjkljivosti v igri Los Angeles Lakersov, ki so morali po porazih z mestnimi tekmeci Clippersi in Phoenix Sunsi v noči na petek priznati premoč še zasedbi iz Teksasa.

Fotografija, na kateri Luka Dončić in Deandre Ayton le nemočno spremljata svoje soigralce na poti k že tretjemu zaporednemu porazu, pove več kot tisoč besed.

Ta je bila boljša v vseh prvinah košarkarske igre, za dodatne skrbi pa je poskrbela boleča grimasa na obrazu 26-letnega slovenskega reprezentančnega kapetana Luke Dončića, ki je do omenjenega obračuna s Kevinom Durantom in druščino zaradi težav z levo mečno mišico moral izpustiti obračun s sonci iz Arizone in celoten drugi polčas proti Clippersom.

Ali gre v zadnjem primeru za obnovitev že znanih težav, bo treba počakati. A sodeč po šepanju, ki smo mu bili priča sredi tretje četrtine, se Dončić zagotovo ne počuti najbolje. Več bo znanega v prihodnjih dneh, najkasneje pa do nove preizkušnje jezernikov v noči na ponedeljek po slovenskem času, ko se bodo varovanci vse bolj besnega trenerja JJ Redicka pomerili s Sacramento Kingsi.