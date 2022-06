Dončićeva fizična pripravljenost 'preseneča' Evropo in svet

" Luka Dončić se je vrnil. Slovenec se s svojo reprezentanco pripravlja na prihajajoči EuroBasket, ki bo septembra in bo poln NBA-zvezdnikov," v današnji izdaji piše spletni AS. "Odlična tekma, na kateri se je Dončič pokazal v odlični fizični pripravljenosti in dobri povezanosti s svojimi soigralci, je nekaj pozitivnega dva meseca pred velikim dogodkom, na katerem se Slovenec želi boriti za medaljo. Ne nazadnje je Slovenija ena od favoritov za odličja," dodajo pri omenjenemu španskemu mediju.

"Dončić se je pokazal v odlični formi s Slovenijo. Ljudje primerjajo njegovo zdajšnjo fizično pripravljenost s fotografijami iz preteklih predsezon, ko se je zdelo, da ima malce kilogramov preveč," so še zapisali pri AS-u. "Košarkar Dallasa je izgledal elegantno, močno, agilno in hitro, kar je velik kontrast iz preteklih predsezone (lige NBA, op. p.), kjer se je zdelo, da je pretežek. Na Twitterju so uporabniki izpostavili, da se vidi, da je Dončić pazil na težo od 26. maja, ko je odigral zadnjo tekmo v končnici lige NBA," so opazili pri AS-u.