Dončićeva mama: Luka je navajen vsega hudega, s 13 leti je odšel od doma

"Vedno se nekam selim, navajena sem. V Dallasu mi je zelo, zelo všeč. Moram reči, da ni tipično ameriško mesto.Vse je zelo čisto, mirno in mi je zelo, zelo všeč,"je v pogovoru z našo novinarko preko Luže dejala Mirjam Poterbin. Ta se je preselila v Dallas skupaj s sinom Luko Dončićem, ki ga je zadnja leta spremljala tudi v Madridu. "Luka je navajen vsega hudega, s 13 leti je odšel od doma, tako da mu je zelo všeč. V klubu je zelo zadovoljen, ljudje so neizmerno prijazni," nam je še zaupala po tekmi Dallasa v Los Angelesu, kjer so Telički v zadnjem napadu ostali praznih rok.

"Luka je sicer izredno samostojen, ampak vseeno, saj smo vsi tako narejeni, da je družina tista, ki ti vedno stoji ob strani v dobrem in slabem. Mislim, da njemu zelo veliko pomeni, da sem tukaj. Niti ne to, ali me vidi ali ne, ali me pokliče ali ne, ampak to, da smo tukaj, da ga spremljamo na tekmah," je še pristavila mama Luke Dončića. Zaključila je, da v Luko pred prihodom v ligo NBA to poletje nikoli ni dvomila. "Vedela sem, da mu v ligi NBA ne bo težko, ker ima veliko znanja pa tudi karakter ima tak, da se z vsemi zelo dobro razume," je sklenila.