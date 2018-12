'Luku nagrada veliko pomeni, saj vedno pokaže pripadnost Sloveniji'

Mladost ni samo norost, pač pa tudi prilagajanje, učenje in zorenje. Vse to in še mnogo več pooseblja najstnik, ki je v letu 2018 v Evropi osvojil vse pomembne košarkarske lovorike. In še naprej postavlja nove mejnike. V dresu madridskega Reala je Luka Dončić postal evropski klubski prvak v najelitnejšem tekmovanju. Za piko na i pa je z odličnimi igrami poskrbel kar sam. Izbran je bil za najboljšega igralca zaključnega turnirja. Devetnajstletni Dončić igra v ligi NBA, kamor je prišel kot tretji izbor na naboru leta 2018. Po hitri menjavi dveh klubov je pristal v Dallasu, kjer je med najboljšimi v najpomembnejših statističnih prvinah. Mnogi onstran Atlantika so dvomili o njegovih sposobnostih, a jih je utišal ne samo s statistiko in odnosom, pač pa tudi z nazivom najboljšega novinca na zahodu v novembru.



