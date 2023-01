Dončićeva mojstrovina proti New Yorku druga najlepša akcija leta 2022

Predstava Luke Dončića proti New Yorku v noči na zadnjo sredo lanskega leta je bila zgodovinska iz več razlogov. Ne le, da je kot prvi v zgodovini poskrbel za trojni dvojček z vsaj 60 točkami in 20 skoki, v zadnji akciji rednega dela tekme je Dončić pokazal vso svojo iznajdljivost, ki jo bomo pomnili še dolgo.

Potem ko je namerno zgrešil drugi prosti met pri zaostanku dveh točk, je prišel do odbite žoge in jo nekako le uspel poslati skozi obroč. Dallas je zavoljo te akcije prišel do izenačenja, v podaljšku pa na krilih izjemnega Slovenca tudi do nove zmage. Dončić je na tisti tekmi postavil rekord kariere tako v točkah kot