Dončićeva nova neverjetna podaja in šala po tekmi: Staram se

Luka Dončić je znova blestel v tretji zaporedni zmagi Dallasa v gosteh. V zmagi Proti New York Knicksom (122:108) je vpisal 39 točk, 8 skokov, 11 podaj in tri ukradene žoge. Predvsem pa je navijače v New Yorku, med katerimi so se zbrali tudi mnogi Slovenci, navduševal z zdaj že skoraj vsakdanjimi, a vendar neverjetnimi podajami in potezami na parketu.

"To sem pač poskusil. Mislim, da je bila res lepa podaja. Malo me je presenetilo, da je šla mimo branilcev. Bila je težka in močna podaja in on jo je ujel, kar ni bilo lahko. Vesel sem, da je dosegel točke," je o podaji, ki bi za marsikaterega igralca v ligi NBA predstavljala vrhunec kariere, dejal Luka Dončić, ki nas s takimi potezami že krepko razvaja.

Nato pa je Slovenec in mladi oče priznal, da vse ni popolno: "Malo bolj sem utrujen, veliko minut je 'na meni'. Staram se, ampak sem isti. Vedno, ko grem na tekmo, se je veselim. To je nekaj najlepšega v življenju, da lahko počneš tisto, kar imaš rad." Med navijači na tekmah proti Brooklynu in New Yorku so se znašli tudi mnogi slovenski navijači, kar je zvezdnik seveda opazil: "Cilj je vsekakor osvojiti prstan. Te dve tekmi v New Yorku sta bili res posebni. Veliko Slovencev je bilo, odlično so navijali zame. Ta podpora mi res pomeni vse."

Po tekmi je Dončić spregovoril še o okrepitvah, ki so jih Mavericksi potrdili na dan tekme, prihajata Daniel Gifford in PJ Washington. "Dobili smo dva zelo dobra igralca. Dodali smo malo velikosti v moštvo. Prihaja rezervni center, kar sem si želel že tri leta. PJ dobro meče in blokira mete, Gafford tudi dobro varuje prostor pod obročem in blokira mete. Oba nam bosta zelo pomagala," je bil nad okrepitvami navdušen Slovenec.