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Dončićev čustven poklon navijačem: Vse bomo dali za vas

Los Angeles, 21. 10. 2026 19.40 pred 5 minutami 1 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Luka Dončić

V torek se je začela nova sezona lige NBA. Luka Dončić bo v zgodnjih jutranjih četrtkovih urah skupaj s soigralci uverturo v novo tekmovalno leto odigral proti košarkarjem ekipe Golden State Warriors. Srečanje se bo odvilo v Los Angelesu, kjer bodo jezernike kot vedno bodrili glasni domači navijači. Ljubljančan jim je pred začetkom nove sezone namenil nekaj močnih in pomenljivih besed.

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Luka Dončić je svojo vlogo glavnega igralca franšize Los Angeles Lakers vzel zelo resno. Slovenec je pred otvoritvijo nove sezone v lokalnem časniku LA Times zakupil celotno stran in jo namenil privržencem svojega kluba: "Danes začenjamo našo pot do naslova. Vsak igralec sanja, da bo nekoč v rokah držal to čislano trofejo. Da bi nam to uspelo narediti za vas, bi nam pomenilo vse na svetu," je svoj apel odprl Ljubljančan.

V nadaljevanju je pohvalil navijače in jim obljubil maksimalno pripadnost "svetim" barvam: "Vse odkar sem prišel v Los Angeles, ste me sprejeli z odprtimi rokami, tega ne bom pozabil nikoli. Zato vam zdaj obljubljam: dali bomo vse od sebe. Vsako noč, vsako tekmo. Brez izgovorov, brez premora. Imamo posebno ekipo, tega se zavedamo. Vse bomo naredili, da izpolnimo naše in vaše cilje," je povedal slovenski superzvezdnik.

Luka Dončić
Luka Dončić
FOTO: AP

"A tega ne bomo mogli doseči sami. Ste najboljši navijači na svetu, zelo vas bomo potrebovali. Vsako tekmo boste morali biti z nami," pa je svoje sporočilo sklenil Dončić, ki vstopa v svojo deveto sezono med košarkarsko elito. Ob štirih zjutraj jo bo skupaj s soigralci v mestu angelov otvoril proti ekipi Golden State Warriors na čelu z zvezdniškim Stephenom Curryjem.

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