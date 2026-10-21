Dončićev čustven poklon navijačem: Vse bomo dali za vas

Luka Dončić je svojo vlogo glavnega igralca franšize Los Angeles Lakers vzel zelo resno. Slovenec je pred otvoritvijo nove sezone v lokalnem časniku LA Times zakupil celotno stran in jo namenil privržencem svojega kluba: "Danes začenjamo našo pot do naslova. Vsak igralec sanja, da bo nekoč v rokah držal to čislano trofejo. Da bi nam to uspelo narediti za vas, bi nam pomenilo vse na svetu," je svoj apel odprl Ljubljančan.

V nadaljevanju je pohvalil navijače in jim obljubil maksimalno pripadnost "svetim" barvam: "Vse odkar sem prišel v Los Angeles, ste me sprejeli z odprtimi rokami, tega ne bom pozabil nikoli. Zato vam zdaj obljubljam: dali bomo vse od sebe. Vsako noč, vsako tekmo. Brez izgovorov, brez premora. Imamo posebno ekipo, tega se zavedamo. Vse bomo naredili, da izpolnimo naše in vaše cilje," je povedal slovenski superzvezdnik.