Košarka

Kilogrami gor ali dol: Dončićev fokus je na igri, preobrazba pa še vedno buri duhove!

Ljubljana, 01. 10. 2025 12.18 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
N.M.
Luka Dončić je v novo sezono lige NBA vstopil bolje pripravljen kot kadarkoli doslej. Njegov fizični videz je najboljši dokaz, saj je po koncu prejšnje sezone korenito spremenil treninge in prehrano ter izgubil precej kilogramov. Zato ni presenetljivo, da je bila na medijskem dnevu ena glavnih tem tudi njegova telesna preobrazba. A Dončić sam poudarja predvsem nekaj drugega, da lahko z novo ekipo doseže velike stvari. Mediji pa so se hitro obesili na številke, zapisane ob njegovem imenu na uradnem seznamu Lakersov. In kaj razkrivajo?

Luka Dončić je pripravljen na začetek nove sezone NBA.
Luka Dončić je pripravljen na začetek nove sezone NBA. FOTO: AP

Najnovejši podatki iz Los Angelesa navajajo, da naj bi Luka Dončić tehtal več kot na začetku lanske sezone – in to kar za sedem kilogramov. A vsakomur, ki redno spremlja slovenskega zvezdnika, je hitro jasno, da je takšna trditev malo verjetna. Hitro se je pokazalo, da gre predvsem za posledico neažurnosti kluba iz Teksasa, ki podatkov o svojem nekdanjem igralcu ni vestno posodabljal. Dončić je bil namreč ob začetku lanske sezone še član Dallas Mavericks, ki so ga nato sredi tekmovalnega leta v šokantni menjavi poslali k Lakersom. Po podatkih Dallasa je ob vstopu v sezono 2024/25 tehtal 104 kilograme – številka, ki naj bi izvirala še iz njegovih prvih sezon v ligi NBA. Lakersi pa so zdaj ob njegovem imenu zabeležili 111 kilogramov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Slovenski zvezdnik je poleti poziral tudi za priznano revijo Men's Health. "Vizualno bi rekel, da je moje telo videti bolje. Seveda sem zelo tekmovalen. To poletje je bilo nekoliko drugačno, nekako me je vse skupaj motiviralo, da postanem še boljši," je takrat priznal. Revija je njegovo preobrazbo strnila v preprost zaključek: "Luka Dončić 2.0 je pripravljen."

Da je pripravljen, je dokazal tudi na minulem evropskem prvenstvu, kjer je bil znova prvo ime turnirja. Povprečno je dosegal kar 34,7 točke na tekmo in Slovenijo popeljal vse do četrtfinala, kjer jih je ustavila Nemčija – poznejši svetovni prvaki.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Koliko je Dončić dejansko tehtal na začetku lanske sezone, ostaja neznanka – a povsem nepomembna. Pomembno je le, da Slovenec pred novo sezono izgleda vrhunsko. In to je vse, kar šteje.

"Že v prejšnji sezoni smo dokazali, da lahko igramo proti vsakomur. Imeli smo obdobje, ko smo, po mojem mnenju, igrali najboljšo košarko v ligi. Zdaj smo dodali še nove igralce in verjamem, da lahko naredimo velike stvari," je pred dnevi samozavestno napovedal.

"Zdaj je precej lažje. Lani sem šel skozi veliko izzivov, a tokrat imam svežo glavo in sem zagotovo v boljšem položaju," je še dodal Dončić, ki v sezono očitno vstopa bolj pripravljen kot kadarkoli.

košarka nba dončić los angeles lakers teža
KOMENTARJI (5)

Juzles Iters
01. 10. 2025 13.47
7 - 10 kg bi lahko še shujšal.
ODGOVORI
0 0
2mt8
01. 10. 2025 13.37
Spet Dončić.
ODGOVORI
0 0
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
01. 10. 2025 13.23
+3
Misice so tezje od speha.
ODGOVORI
3 0
Mr Grinch
01. 10. 2025 13.23
V volumnu
ODGOVORI
0 0
wsharky
01. 10. 2025 13.13
+2
pa smo tam
ODGOVORI
2 0
