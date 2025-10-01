Kilogrami gor ali dol: Dončićev fokus je na igri, preobrazba pa še vedno buri duhove!

Najnovejši podatki iz Los Angelesa navajajo, da naj bi Luka Dončić tehtal več kot na začetku lanske sezone – in to kar za sedem kilogramov. A vsakomur, ki redno spremlja slovenskega zvezdnika, je hitro jasno, da je takšna trditev malo verjetna. Hitro se je pokazalo, da gre predvsem za posledico neažurnosti kluba iz Teksasa, ki podatkov o svojem nekdanjem igralcu ni vestno posodabljal. Dončić je bil namreč ob začetku lanske sezone še član Dallas Mavericks, ki so ga nato sredi tekmovalnega leta v šokantni menjavi poslali k Lakersom. Po podatkih Dallasa je ob vstopu v sezono 2024/25 tehtal 104 kilograme – številka, ki naj bi izvirala še iz njegovih prvih sezon v ligi NBA. Lakersi pa so zdaj ob njegovem imenu zabeležili 111 kilogramov.
Slovenski zvezdnik je poleti poziral tudi za priznano revijo Men's Health. "Vizualno bi rekel, da je moje telo videti bolje. Seveda sem zelo tekmovalen. To poletje je bilo nekoliko drugačno, nekako me je vse skupaj motiviralo, da postanem še boljši," je takrat priznal. Revija je njegovo preobrazbo strnila v preprost zaključek: "Luka Dončić 2.0 je pripravljen."
Da je pripravljen, je dokazal tudi na minulem evropskem prvenstvu, kjer je bil znova prvo ime turnirja. Povprečno je dosegal kar 34,7 točke na tekmo in Slovenijo popeljal vse do četrtfinala, kjer jih je ustavila Nemčija – poznejši svetovni prvaki.
Koliko je Dončić dejansko tehtal na začetku lanske sezone, ostaja neznanka – a povsem nepomembna. Pomembno je le, da Slovenec pred novo sezono izgleda vrhunsko. In to je vse, kar šteje.
"Že v prejšnji sezoni smo dokazali, da lahko igramo proti vsakomur. Imeli smo obdobje, ko smo, po mojem mnenju, igrali najboljšo košarko v ligi. Zdaj smo dodali še nove igralce in verjamem, da lahko naredimo velike stvari," je pred dnevi samozavestno napovedal.
"Zdaj je precej lažje. Lani sem šel skozi veliko izzivov, a tokrat imam svežo glavo in sem zagotovo v boljšem položaju," je še dodal Dončić, ki v sezono očitno vstopa bolj pripravljen kot kadarkoli.
