Dončićeve besede, ki pomirjajo navijače Dallasa

Luka Dončić je v izjemni formi začel novo NBA sezono. Postal je šele drugi košarkar po legendarnem Wiltu Chamberlainu, ki je na prvih devetih tekmah vselej presegel mejo 30 točk. 23-letni Ljubljančan je priznal, da niti sam ni pričakoval, da bo sezono začel tako dobro. S povprečjem 33,5 točk je najboljši strelec lige in eden glavnih kandidatov za naziv MVP. "Ni veliko ljudi, ki se lahko pohvalijo, da so bili najkoristnejši igralci najboljše lige na svetu. Bilo bi izjemno, seveda pa me do tja čaka še dolga pot," glede "MVP debat" ostaja z nogami trdno na tleh.

O odhodu ne razmišlja, prstan bi mu pomenil vse

Kljub izjemnim predstavam 23-letnega Ljubljančana je Dallas na začetku sezone daleč od najboljših ekip lige, trenutno zaseda deveto mesto zahodne konference. Kljub temu Dončić ne skriva, da je njegova velika želja osvojiti šampionski prstan: "To mi pomeni vse. Vsak si želi osvojiti naslov. To je naš cilj, ki je vsako sezono isti. Čaka nas še ogromno dela, ker je v ligi veliko dobrih ekip, vsak te lahko premaga."

Številni navijači se bojijo, da bo Dončić kmalu izgubil potrpljenje z Dallas Mavericks, saj vodilni možje franšize, kot za zdaj kaže, zopet niso uspeli sestaviti ekipe, ki bi se lahko kosala za naslov. "Naj jih (navijače, op. a.) ne skrbi. V pogodbi imam še pet let. Mislim, da jih ne bi smelo skrbeti," umirja trikratni udeleženec tekme vseh zvezd, ki pa ne skriva, da mu prav želja po osvojitvi prstana predstavlja glavno motivacijo za naprej.