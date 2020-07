Dončić v stilu Disneyjevih junakov: trojka z nogo in druge vragolije

Košarkarji Dallasa se v Orlandu, tako kot večina drugih NBA moštev, pripravlja na nadaljevanje sezone. Da je na treningih Mavericksov dobro vzdušje, poskrbi Luka Dončić s svojimi nogometnimi "vložki" z oranžno žogo in nemogočimi meti. Slovenski košarkar je dejal, da si prosti čas na Floridi krajša z ribarjenjem.

Dnevna rutina košarkarjev lige NBA, še posebej sedaj, ko so pravzaprav v izolaciji oziroma "mehurčku" v Orlandu, je lahko precej dolgočasna. Nad tem se je že potožil košarkar Denverja Jamal Murray indodal tudi, da so še daleč od prave forme. Liga NBA je bila prekinjena 11. marca in od takrat košarkarji sploh še niso odigrali tekme. Sezona se bo nadaljevala 30. julija, večina moštev pa je že na Floridi, kjer bo vse dogajanje v zaključku sezone potekalo v kompleksu Disney Worlda v Orlandu.

Kot je dejal Murray, košarkarji večinoma trenirajo, jedo, spijo, igrajo video igre, gledajo televizijo in skušajo nato še zapolniti čas z drugimi aktivnostmi, da vse čim hitreje mine. Tudi tukaj je Dallasov adut Luka Dončićmalce samosvoj in si čas krajša z ribarjenjem. To je že nekaj časa njegov hobi in kot so zapisali na Dallasovi klubski strani, je s sabo v Orlando prinesel ribiško opremo. "Poleti pogosto lovim ribe na Hrvaškem, skoraj vsak dan,"je povedal Dončić, ki sedaj ribari v vodah ob hotelu, kjer so nastanjeni."Nisem še ujel krokodila, ali aligatorja. Kmalu," je še dodal Dončić, ki pravi, da sploh ni ljubitelj ribje hrane, ribo pa potem, ko jo ujame, izpusti. O prvih izkušnjah z novim okoljem v Orlandu pa je po nedeljskem treningu dejal: "Minilo je že kar precej časa, odkar smo igrali skupaj. Danes in včeraj smo igrali malce več in še veliko moramo trenirati. Tudi moštveno "kemijo" moramo dvigniti, mislim, da bo dobro za nas, ko bomo odigrali nekaj tekem." Poleg tega za dober moštveni duh pomembna tudi sproščenost na treningih.

Kot kaže je Dončić zelo dovzeten za takšne "vložke". Že večkrat je povedal, da je tudi nogometni navdušenec in je zelo spreten, vsaj glede na video posnetke, ki so zaokrožili po medmrežju. Komentarji na prikazano niso potrebni, je pa slovenski košarkar spet navdušil španske novinarje pri Marci, ki so zapisali, da je navdušil z nogometno tehniko in bi takega mojstra potreboval tudi trener galaktikov Zinedine Zidane.

