Dončićevi Lakersi ostali brez enega ključnih mož, na obzorju velike težave?

Izkušeni, 32-letni Dorian Finney-Smith, za katerega slovenski košarkarski superzvezdnik Luka Dončić nemalokrat poudari, da je njegov zelo dober prijatelj in hkrati odličen košarkar, je že pred dnevi oznanil, da bo predčasno prekinil pogodbo z jezerniki in se v vlogi prostega igralca raje prepustil dogajanju na vselej nepredvidljivi NBA tržnici.

Čeprav so mnogi privrženci 17-kratnih prvakov lige NBA vseeno upali do zadnjega, da bo uprava kluba iz Kalifornije vendarle našla skupen jezik z enim od nosilcev igre, se to na njihovo veliko razočaranje ni zgodilo. Zdaj že nekdanji član Lakersov in pred tem Dallas Mavericksov je podpisal štiriletno pogodbo z drugo teksaško franšizo Houston Rockets, ki je s prihodom Finneyja-Smitha in pred tem tudi Kevina Duranta iz Phoenixa še dodatno okrepila svojo že tako močno zasedbo.