Dončićevi Lakersi dobivajo novo podobo: bo to dovolj za osvojitev prstana?

Lakersi so v letošnjem prestopnem obdobju močno posegli na trgu igralcev. Med najbolj odmevnimi okrepitvami je center Walker Kessler, ki prinaša tisto, kar je moštvu v zadnjih sezonah najbolj primanjkovalo – zaščito obroča, skok in izjemno igro v obrambi. Luka Dončić je že večkrat dokazal, da zna odlične visoke igralce vključiti v svojo igro, zato bi lahko bila naveza s Kesslerjem ena najbolj nevarnih v ligi.

Walker Kessler okrepitev, ki bi lahko bila ključna za osvojitev naslova. FOTO: Profimedia

Vodstvo Lakersov je dodalo tudi Collina Sextona, Quentina Grimesa, Sandra Mamukelašvilija in kot zadnjega izkušenega Kevona Looneyja. Sexton prinaša energijo, prodore in dodatno napadalno širino, Grimes velja za kakovostnega strelca z razdalje in zanesljivega obrambnega igralca, Mamukelašvili pa s svojo vsestranskostjo ponuja več možnosti pod košem. Looney bo predvsem pomembna okrepitev z izkušnjami, saj je v karieri osvojil več naslovov prvaka in slovi kot eden najboljših skakalcev med centri.

Kevon Looney je v minuli sezoni nosil dres New Orleans Pelicans. FOTO: Profimedia

Na drugi strani so Lakersi izgubili nekaj pomembnih članov pretekle zasedbe. Klub se je poslovil od več igralcev, ki so v zadnjih sezonah predstavljali pomemben del rotacije, obenem pa se zaključuje tudi obdobje, v katerem je bil obraz franšize LeBron James. Vodstvo se je očitno odločilo za pomladitev moštva in gradnjo ekipe okoli 27-letnega Dončića.

Rui Hachimura in LeBron James v letošnjem poletju zapuščata Lakerse. FOTO: AP

Prav Dončić ostaja največji razlog za optimizem navijačev. Slovenec je eden najboljših organizatorjev igre na svetu, njegova sposobnost ustvarjanja priložnosti za soigralce pa pomeni, da bodo nove okrepitve še bolj prišle do izraza. Kessler bo lahko izkoriščal Dončićeve podaje pod koš, Grimes in Sexton pa bi morala dobiti precej odprtih metov zaradi pozornosti, ki jo obramba namenja slovenskemu zvezdniku.

Napad naj v letošnji sezoni ne bi predstavljal težav, igra v obrambi pa bi še vedno lahko povzročala nekaj težav. V preteklih sezonah so Lakersi pogosto imeli težave pri branjenju skoka, letos pa so pripeljali igralce, ki prav na teh področjih sodijo med najbolj zanesljive. To bi lahko Dončiću omogočilo, da več energije usmeri v organizacijo napada.

Dončić se bo moral čimprej navaditi na nove okrepitve. FOTO: AP