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Dončićevi Lakersi dobivajo novo podobo: bo to dovolj za osvojitev prstana?

Ljubljana, 08. 07. 2026 15.52 pred 49 minutami 3 min branja 9

Avtor:
K.I.
Luka Dončić

Ko so Los Angeles Lakersi februarja lani izpeljali enega najbolj odmevnih prestopov v zgodovini lige NBA in v svoje vrste pripeljali Luko Dončića, je bilo jasno, da se za franšizo začenja novo obdobje. Vodstvo kluba je poleti nadaljevalo prenovo moštva, saj želi okoli slovenskega zvezdnika zgraditi ekipo, ki bo sposobna napasti naslov prvaka.

Lakersi so v letošnjem prestopnem obdobju močno posegli na trgu igralcev. Med najbolj odmevnimi okrepitvami je center Walker Kessler, ki prinaša tisto, kar je moštvu v zadnjih sezonah najbolj primanjkovalo – zaščito obroča, skok in izjemno igro v obrambi. Luka Dončić je že večkrat dokazal, da zna odlične visoke igralce vključiti v svojo igro, zato bi lahko bila naveza s Kesslerjem ena najbolj nevarnih v ligi.

Walker Kessler okrepitev, ki bi lahko bila ključna za osvojitev naslova.
Walker Kessler okrepitev, ki bi lahko bila ključna za osvojitev naslova.
FOTO: Profimedia

Vodstvo Lakersov je dodalo tudi Collina Sextona, Quentina Grimesa, Sandra Mamukelašvilija in kot zadnjega izkušenega Kevona Looneyja. Sexton prinaša energijo, prodore in dodatno napadalno širino, Grimes velja za kakovostnega strelca z razdalje in zanesljivega obrambnega igralca, Mamukelašvili pa s svojo vsestranskostjo ponuja več možnosti pod košem. Looney bo predvsem pomembna okrepitev z izkušnjami, saj je v karieri osvojil več naslovov prvaka in slovi kot eden najboljših skakalcev med centri.

Kevon Looney je v minuli sezoni nosil dres New Orleans Pelicans.
Kevon Looney je v minuli sezoni nosil dres New Orleans Pelicans.
FOTO: Profimedia

Na drugi strani so Lakersi izgubili nekaj pomembnih članov pretekle zasedbe. Klub se je poslovil od več igralcev, ki so v zadnjih sezonah predstavljali pomemben del rotacije, obenem pa se zaključuje tudi obdobje, v katerem je bil obraz franšize LeBron James. Vodstvo se je očitno odločilo za pomladitev moštva in gradnjo ekipe okoli 27-letnega Dončića.

Rui Hachimura in LeBron James v letošnjem poletju zapuščata Lakerse.
Rui Hachimura in LeBron James v letošnjem poletju zapuščata Lakerse.
FOTO: AP

Prav Dončić ostaja največji razlog za optimizem navijačev. Slovenec je eden najboljših organizatorjev igre na svetu, njegova sposobnost ustvarjanja priložnosti za soigralce pa pomeni, da bodo nove okrepitve še bolj prišle do izraza. Kessler bo lahko izkoriščal Dončićeve podaje pod koš, Grimes in Sexton pa bi morala dobiti precej odprtih metov zaradi pozornosti, ki jo obramba namenja slovenskemu zvezdniku.

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Napad naj v letošnji sezoni ne bi predstavljal težav, igra v obrambi pa bi še vedno lahko povzročala nekaj težav. V preteklih sezonah so Lakersi pogosto imeli težave pri branjenju skoka, letos pa so pripeljali igralce, ki prav na teh področjih sodijo med najbolj zanesljive. To bi lahko Dončiću omogočilo, da več energije usmeri v organizacijo napada.

Dončić se bo moral čimprej navaditi na nove okrepitve.
Dončić se bo moral čimprej navaditi na nove okrepitve.
FOTO: AP

Kljub optimizmu ostaja nekaj vprašanj. Nova ekipa bo potrebovala čas, da razvije pravo kemijo, prav tako pa bo pomembno, kako hitro se bodo novi igralci prilagodili sistemu igre. Konkurenca v zahodni konferenci ostaja izjemno močna, zato Lakersov ne čaka lahka pot do vrha.

Vseeno pa je jasno, da imajo Lakersi po dolgem času jasno začrtano smer. Klub gradi prihodnost okoli Luke Dončića, ki vstopa v najboljša leta svoje kariere. Če bodo okrepitve upravičile pričakovanja in bo ekipa ostala zdrava skozi sezono, lahko Lakersi ponovno postanejo eden glavnih kandidatov za osvojitev naslova prvaka. Za navijače v Los Angelesu in Sloveniji je to zagotovo razlog za velik optimizem.

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KOMENTARJI9

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wsharky
08. 07. 2026 16.58
Dončićevi Lakersi - nisem vedel, da je magični Luka kupil Los Angeles Lakerse. Hvala za to informacijo
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+1
1 0
wsharky
08. 07. 2026 16.56
nič ne bo s prstanom, dokler bo magični luka soliral
Odgovori
+1
1 0
motorist_mb
08. 07. 2026 16.51
Se vedno so v minusu z okrepitvami napram lani 😆
Odgovori
+1
1 0
Vakalunga
08. 07. 2026 16.40
Dončič ga že ima, mu ga je vrnila, podelila Ana Marija...
Odgovori
+0
1 1
ddolores
08. 07. 2026 16.34
Dončičevi Lakersi - kaj to pomeni?
Odgovori
+1
2 1
testosteron
08. 07. 2026 16.17
Polom na celi črti glede kadrovanja. Tisti mamutškili al kaj je že ima poškodovano ramo in hitro se lahko zgodi, da bo izpadel iz igre in potem naenkrat spet ne bodo imeli centra. Nabavljajo neke stare igralce namesto mladih,atletskih,hitrih košarkarjev. In zakaj bodo obdržali Brončija mlajšega ?... ne kaže dobro,...žal Luka nikoli ne bo videl prstana.
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+0
2 2
HomoSapiens#1636378817
08. 07. 2026 16.49
Kakšne stare igralce? Edino Looney je nekoliko starejši, vsi ostali so mlajši od Luke!
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+1
1 0
Magnezij400
08. 07. 2026 16.03
Prstan? Pa kaj vi pričakujete še sezona se začela sploh ni kaki članki za kozlat res!
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+1
3 2
Amor Fati
08. 07. 2026 15.58
Mislim, da je velika krivica, da Austin ostaja.
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+0
1 1
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