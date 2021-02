Dončićevi Mavericksi pred domačimi tekmami ne predvajajo več ameriške himne

Zadnja tekma Dallasa z ekipo Minnesota Timberwolves (127:122), na kateri je Luka Dončić blestel s 26 točkami, je bila prva odigrana pred omejenim številom gledalcev na tribunah. Ko so tekme potekale pred praznimi tribunami, dejavnosti pred samimi tekmami niso sprožile zanimanja. Zato pa je bila odsotnost protokolarnega dela s predvajanjem himne še toliko opaznejša na zadnji tekmi Dallasa.

Spremembo politike pri predvajanju himne je za The Athletic potrdil tudi lastnik teksaške franšize v Ligi NBA Mark Cuban , ki pa ni želel pojasnjevati te odločitve, poroča AFP . Tudi iz Dallasa niso podali uradnih pojasnil, so pa naknadno iz lige NBA poslali pojasnilo, da lahko ekipe, "upoštevajoč edinstvene okoliščine v tej sezoni, pred tekmami svoje dejavnosti izvajajo, kot se njim samim zdi primerno" .

Pred nobeno od 13 tekem, vključno s pripravljalnimi, ki so jih košarkarji Dallasa od sredine decembra odigrali v dvorani American Airlines Center, niso pred začetkom tekme pripravili kratkega slavnostnega uvoda, namenjenega predvajanju himne in poklonu zastavi.

Spletni portal The Athletic ugiba, da je Cubanova odločitev povezana z gibanjem proti rasni nepravičnosti Black Lives Matter (BLM). Ob tem izpostavljajo Cubanove lanske izjave, ki so odmevale v zvezi s poklekom na tekmah kot obliki protesta v podporo BLM. "Če bodo igralci pokleknili in bodo spoštljivi, bom ponosen nanje. Upam, da se jim bom pridružil," je takrat dejal Cuban.

"Politika glede državne himne v tej državi je ušla izpod nadzora. Če se želite pritožiti, pojdite k svojemu šefu in ga vprašajte, zakaj ne predvaja državne himne vsak dan, preden začnete delati," je tvitnil uporabnikom interneta, ki so bili ogorčeni zaradi njegovih besed.

Mirni protesti s poklekom športnikov v znak solidarnosti z gibanjem BLM v največjih profesionalnih ameriških ligah so prilili še dodatno olje na ogenj že tako eksplozivni kampanji pred predsedniškimi volitvami v ZDA. Poklek ob igranju himne je sprožil ogorčenje nekdanjega predsednika Donalda Trumpa in njegovih pristašev, ki so gesto označili za nedomoljubno.