Dončićevih 100 tekem v ligi NBA: od številk se zvrti

Krilni košarkar ekipe Golden State Warriors Marquese Chriss bo moral odšteti kar zajeten kupček denarja za odrivanje mladega slovenskega zvezdnika na nedavnem medsebojnem obračunu v San Franciscu. Liga NBA je Chrissu naložila kazen v višini 35.000 dolarjev (31.207 evrov). Chriss je na tekmi konec tedna v boju za žogo potisnil Dončića v fotografa. Nekateri ameriški mediji so ob tem zapisali, da se bo tako košarkar, ki je na enoletni minimalni pogodbi, na težak način naučil, kakšna je cena, če se zapleteš z enim vodilnih igralcev oziroma obrazov lige, ki se je za nameček komaj dobro vrnil po poškodbi gležnja. Dallas je sicer tekmo v gosteh gladko dobil s 141:121 ob Dončićevem trojnem dvojčku (31 točk, 15 podaj in 12 skokov).

Luka Dončićje na gostovanju pri Los Angeles Lakersih odigral jubilejno stoto tekmo v ligi NBA. Kljub porazu njegovih Dallas Mavericksov je pogled na Ljubljančanovo osebno statistiko zastrašujoč in v številnih pogledih presega tudi največje legende športa z oranžno žogo. 23,3 točke, 8,3 skoka in 6,8 podaje na tekmo v prvih stotih nastopih v najmočnejšem košarkarskem tekmovanju na svetu ga je poneslo celo prek Kobeja Bryanta in LeBrona Jamesa, če govorimo o strelskem povprečju, kjer 20-letnega Ljubljančana prekašata le Michael Jordan in Kareem Abdul-Jabbar.

Dončić je sicer zbral več skokov kot Jordan in še en velikan košarke Earvin "Magic" Johnson, s katerim je nekdanjega člana Olimpije in Real Madridanedavno primerjal trener San Antonio Spursov Gregg Popovich. Zbral je tudi več podaj kot najboljši podajalec vseh časov John Stockton. Spodaj si lahko ogledate še nekaj dodatnih ugotovitev španskega dnevnika MARCA.