Dončićevih 28 točk premalo za razigrani Golden State

Po zmagi na četrti tekmi v domačem American Airlines Centru so apetiti navijačev Dallasa znova (nekoliko) zrasli. Kljub visokemu zaostanku v finalni seriji zahoda proti odličnemu Golden Statu (1:3) se Luka Dončić, Spencer Dinwiddie in druščina nikakor niso želeli predati, a tokrat so naleteli na previsoko oviro.

Že uvodne minute so pokazale, da varovanci trenerja Steva Kerra ničesar ne želijo prepustiti naključju. S čvrsto obrambo in po atraktivnem zabijanju Andrewa Wigginsa so v 3. minuti povedli za +7 (9:2). Slovenski košarkarski as Luka Dončić je svoje prve točke na srečanju dosegel v četrti minuti pri zaostanku Dallasa s 7:14. Čeprav je bil Dončić na koncu dvoboja v Chase Centru v San Franciscu z 28 točkami, devetimi skoki in šestimi podajami znova najučinkovitejši posameznik svojega moštva, pa je treba poudariti, da je bil v prvem polčasu ob agresivni domači obrambi povsem nemočen. V tem delu igre je prvo ime Mavsov doseglo zgolj šest točk, kar se je moralo odraziti tudi na izidu, ki je bil vseskozi v korist Bojevnikov. Dallas se je tri minute pred koncem uvodne četrtine po uspešnem polaganju Dončića uspel približati na vsega dve točki zaostanka (17:19), a so domači hitro odgovorili z delnim izidom 7:0 za vnovičen rezultatski pobeg na "varnih" 26:17.

Tudi v drugem delu igre se razmerje moči na parketu ni spremenilo; še več, Golden State je s potrpežljivo igro lomil tekmeca in si po enem od uspešnih metov izza črte 6,75 metra izjemno razpoloženega Klaya Thompsona sredi druge četrtine priigral prednost 13 točk (45:32).