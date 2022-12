Dončićevih 32 točk za božično zmago Dallasa proti Lakersom

Tudi gosti v Dallas niso pripotovali z vsemi razpoložljivimi močmi, saj so zaradi različnih razlogov izostali Anthony Davis, Cole Swider, Juan Toscano-Anderson in Scotty Pippen mlajši. Začetek obračuna na božični večer je bil povsem v znamenju jezernikov, z uspešnim metom izza črte 6,75 metra ga je namreč odprl Lonnie Walker IV. Poleg omenjenega Walkerja IV. so začetno peterko jezernikov sestavljali še LeBron James, Thomas Bryant, Patrick Beverley in nemški reprezentančni organizator igre Dennis Schröder. Pri domačih pa so ob prvem zvezdniku Luki Dončiću svoje mesto v začetni peterki zavzeli Reggie Bullock, Christian Wood, Spencer Dinwiddie in Tim Hardaway mlajši.

Čeprav je Bullock s svojo prvo trojko na srečanju izid poravnaval na 5:5 v drugi minuti, so gosti v nadaljevanju zagospodarili na parketu in prek izjemnega Jamesa višali svojo prednost, ki je v peti minuti po silovitem zabijanju Bryanta znašala 11 točk (17:6). Že sam podatek, da je slovenski košarkarski as svoje prve točke iz igre dosegel šele v deveti minuti pri zaostanku Dallasa s 13:23, pove dovolj o odlični obrambi Lakersov. Dončić je bil povsem iz svojega običajnega ritma, gosti pa so s pravočasnim podvajanjem na 23-letnem slovenskem reprezentantu ustavili domači pretok žoge. Ko je Austin Reaves s prvima točkama na tekmi povišal vodstvo gostov na +14 (9:23), je moral domači strateg Kidd znova poseči po minuti odmora. K sreči so se košarkarji Dallasa v končnici prve četrtine vendarle dovolj zbrali, da so znižali svoj zaostanek na znosnih sedem točk razlike (21:28).