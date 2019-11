Dončićevih 34 točk premalo za Boston, Porzingis zadel le en met iz igre

Košarkarji Dallasa so kljub 34 točkami, 9 podajam in 6 skokom Luke Dončića izgubili zahtevno gostovanje v Bostonu. 20-letni Ljubljančan tokrat ni imel ustrezne pomoči soigralcev v napadu in je tako kljub temu, da je bil prvi strelec tekme, parket v kultnem TD Gardnu zapustil sklonjene glave. Za zmagovalce je največ, 29 točk, prispeval Kemba Walker.

TEKMA Luka Dončić je 22 točk od 34 vpisal v drugem polčasu, zatajil pa je njegov na papirju prvi pomočnik, Latvijec Kristaps Porzingis. Ta je zadel le en met iz igre in se na koncu zaustavil pri zanj skromnih štirih točkah. "Imel je težave, toda to se zgodi tudi odličnih igralcem. Imajo slabe večere, pričakujem, da bo na naslednji tekmi imel vsaj 30 točkah. Še naprej trdo dela. Ne pozabite, da se je ravnokar vrnil po težki poškodbi," je Porzingisu v bran stopil Dončić.