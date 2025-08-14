Dončićevim kritikam odgovoril tudi legendarni trener: Še hvaležni bodo Olimpii

Slovenija na EuroBasketu ne bo mogla računati na Vlatka Čančarja in Josha Neba, saj jima je klub iz Milana odsvetoval igranje za reprezentanco. "Če sem prav razumel, je to odločitev kluba. Klub, kot je Los Angeles Lakers, dovoli, klub, kot je Milano, ne dovoli. Raje se ne bi vmešaval v to, ampak to bi morala biti odločitev igralca. Onadva nista nič kriva," je o odsotnosti reprezentančnih soigralcev ob prihodu iz ZDA v Ljubljani dejal kapetan reprezentance Luka Dončić.
Kmalu za tem je košarkarju Lakersov odgovoril športni direktor kluba, v katerem bosta v prihodnji sezoni igrala slovenska reprezentanta. "Zaradi nedavnih poročil v medijih bi rad v imenu kluba pojasnil, da je zdravje naših igralcev vedno bilo in vedno bo naša prednostna naloga. V konkretnih primerih Vlatka Čančarja in Josha Neba moram poudariti, da oba igralca okrevata po zelo hudih poškodbah, zaradi katerih sta v minulih sezonah igrala bolj redko. V dogovoru z njima bomo izvedli postopek za njuno postopno vrnitev na igrišče, saj želimo zaščititi predvsem njuno zdravje in dolgoročno konkurenčnost," je dejal Christos Stavropoulos.
Pet dni pozneje sledi tudi odgovor trenerja Olimpie Ettoreja Messine. "Naš športni direktor Christos Stavropoulos je že razložil naš položaj. Dončić je očitno pozabil na eno zelo preprosto dejstvo: Čančar in Nebo okrevata po resnih poškodbah, zaradi katerih daljše obdobje nista igrala," je besede svojega športnega direktorja še enkrat poudaril Messina. "Verjamem, da bo še pred koncem sezone, verjetno že med njo, ko se odprejo Fibina kvalifikacijska okna, Slovenija hvaležna Olimpii, ker je poskrbela za njuno rehabilitacijo in jima pomagala, da sta znova popolnoma zdrava," je še dodal nekdanji italijanski selektor.
