Dončićevim kritikam odgovoril tudi legendarni trener: Še hvaležni bodo Olimpii

Slovenska košarkarska reprezentanca se pripravlja na vse bližji EuroBasket. Selektor Aleksander Sekulić si je pred začetkom priprav zagotovo zaželel mirnejše obdobje pred odhodom v Katovice. Najprej sta nastop na evropskem prvenstvu na željo svojih klubskih delodajalcev odpovedala Vlatko Čančar in Josh Nebo, v zadnjem tednu pa prah dviguje odločitev strokovnega štaba, da s seboj na prvenstvo ne bo vzel izkušenega Zorana Dragića. Le dan po zapisih družine Dragić na družbenih omrežjih, ki so dvignili veliko prahu, je legendarni trener Ettore Messina odgovoril na kritike prvega slovenskega zvezdnika Luke Dončića o razlogih za odsotnost Neba in Čančarja.

Slovenija na EuroBasketu ne bo mogla računati na Vlatka Čančarja in Josha Neba, saj jima je klub iz Milana odsvetoval igranje za reprezentanco. "Če sem prav razumel, je to odločitev kluba. Klub, kot je Los Angeles Lakers, dovoli, klub, kot je Milano, ne dovoli. Raje se ne bi vmešaval v to, ampak to bi morala biti odločitev igralca. Onadva nista nič kriva," je o odsotnosti reprezentančnih soigralcev ob prihodu iz ZDA v Ljubljani dejal kapetan reprezentance Luka Dončić.

Ettore Messina FOTO: AP icon-expand

Kmalu za tem je košarkarju Lakersov odgovoril športni direktor kluba, v katerem bosta v prihodnji sezoni igrala slovenska reprezentanta. "Zaradi nedavnih poročil v medijih bi rad v imenu kluba pojasnil, da je zdravje naših igralcev vedno bilo in vedno bo naša prednostna naloga. V konkretnih primerih Vlatka Čančarja in Josha Neba moram poudariti, da oba igralca okrevata po zelo hudih poškodbah, zaradi katerih sta v minulih sezonah igrala bolj redko. V dogovoru z njima bomo izvedli postopek za njuno postopno vrnitev na igrišče, saj želimo zaščititi predvsem njuno zdravje in dolgoročno konkurenčnost," je dejal Christos Stavropoulos.