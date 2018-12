Dončićevo ponovno srečanje z Atlantinim novincem Youngom

TEKMA V ŽIVO

Dallas je zaenkrat na domačem parketu izvrsten (12-2) in na stavnicah velja za izrazitega favorita na tekmi s skromno Atlanto, ki je na gostovanjih do danes zbrala vsega dve zmagi (2-11). Ekipi sta se v tej sezoni enkrat že srečali, in sicer v Georgii, kjer so se zmage veselili košarkarji Atlante. Tedaj je Luka Dončić prispeval 21 točk, Young pa 17. Zanimivo, oba novinca sta najboljša strelca svojih ekip.

To noč bo aktiven tudi Goran Dragić, ki ga z Miamijem čaka tekma v Salt Lake Cityju pri Utah Jazzih. Gogi se vrača po poškodbi, zaenkrat pa še Heati še niso ujeli prave forme, s katero bi se borili za preboj v končnico.

