Dončićevo sporočilo Shaqu: Tu se ti ne bo zgodilo nič slabega, g. O'Nealović

Shaquille O'Neal je na Krku pristal z jasnim načrtom. Noč je nameraval preživeti za mešalno mizo v svoji glasbeni vlogi DJ Diesla, zjutraj pa bi se zbudil v postelji lokalnega luksuznega hotela. A pot mu je hitro prekrižal Luka Dončić, ki se vsaj deloma ni strinjal s Shaqovim načrtom. Slovenski superzvezdnik je namreč za velikana s štirimi šampionskimi prstani v ligi NBA rezerviral vilo ob obali in mu pripravil dobrodošlico.

"Ko sem prispel v Lukovo mesto, so me nekateri ljudje pobrali in me odpeljali v dvorec, ki mi ga je pripravil Luka. Tam so me čakali pizza, vodna pipa in sadje. Potem so me ti ljudje pospremili tudi na koncert," je sprejem na Hrvaškem opisal popularni O'Neal.