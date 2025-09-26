Dončiću in druščini bo v LA-ju še lep čas poveljeval trener Redick

Los Angeles Lakers so objavili podaljšanje pogodbe z glavnim trenerjem JJ Redickom, medtem ko se ekipa s slovenskim reprezentantom Lukom Dončićem pripravlja na prihajajočo sezono košarkarske lige NBA. Treningi se bodo začeli naslednji teden.

Predsednik košarkarskih operacij jezernikov Rob Pelinka je na novinarski konferenci povedal, da so pogodbo JJ Redicka podaljšali kot znak dolgoročnega zaupanja v 41-letnega trenerja. "Ni mi ušla ta redkost, da glavni trener že prvič dobi podaljšanje pogodbe," je dejal Redick. "Zavedam se, kako srečen sem, da sem del organizacije, ki me tako podpira."

Podrobnosti o podaljšanju pogodbe niso znane. Redick se je LA Lakers pridružil leta 2024 s štiriletno pogodbo, vredno 432 milijonov dolarjev. Ekipo je v prejšnji sezoni kot glavni trener popeljal na tretje mesto v zahodni konferenci. V prvem krogu končnice so Lakers nato izpadli proti Minnesoti Timberwolves.

Trener Lakersov JJ Redick in Luka Dončić FOTO: AP icon-expand

Usoda zvezdnika LeBrona Jamesa pri LA Lakers še ni potrjena, saj se je po sezoni ugibalo, da bi lahko poskušal prestopiti drugam, če ga prizadevanja vodstva za obnovo ekipe ne bi prepričala. James je pripravljen, da se bo to sezono znova vrnil v igro, je dejal Pelinka, in izrazil upanje, da bo prenovljena ekipa dobila zagotovilo, da se bo 40-letnik upokojil v Lakers.