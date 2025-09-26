Dončiću in druščini bo v LA-ju še lep čas poveljeval trener Redick

Predsednik košarkarskih operacij jezernikov Rob Pelinka je na novinarski konferenci povedal, da so pogodbo JJ Redicka podaljšali kot znak dolgoročnega zaupanja v 41-letnega trenerja. "Ni mi ušla ta redkost, da glavni trener že prvič dobi podaljšanje pogodbe," je dejal Redick. "Zavedam se, kako srečen sem, da sem del organizacije, ki me tako podpira."
Podrobnosti o podaljšanju pogodbe niso znane. Redick se je LA Lakers pridružil leta 2024 s štiriletno pogodbo, vredno 432 milijonov dolarjev. Ekipo je v prejšnji sezoni kot glavni trener popeljal na tretje mesto v zahodni konferenci. V prvem krogu končnice so Lakers nato izpadli proti Minnesoti Timberwolves.
Usoda zvezdnika LeBrona Jamesa pri LA Lakers še ni potrjena, saj se je po sezoni ugibalo, da bi lahko poskušal prestopiti drugam, če ga prizadevanja vodstva za obnovo ekipe ne bi prepričala. James je pripravljen, da se bo to sezono znova vrnil v igro, je dejal Pelinka, in izrazil upanje, da bo prenovljena ekipa dobila zagotovilo, da se bo 40-letnik upokojil v Lakers.
"Prva stvar, ki jo želimo storiti glede LeBrona in njegove prihodnosti, je, da mu izkažemo absolutno spoštovanje, da si bo z družino izbral, koliko let bo še igral," je dejal Pelinka. Redick je medtem povedal, da je bil v času pred novo sezono v rednem stiku z Jamesom, in razkril, da je popolnoma predan prihajajoči sezoni. "Mentalno je v odličnem stanju in vem, da nam bo dal vse od sebe," je dejal Redick.
