Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGP KošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Košarka

Dončiću in druščini bo v LA-ju še lep čas poveljeval trener Redick

Los Angeles, 26. 09. 2025 07.56 | Posodobljeno pred 40 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , M.J.
Komentarji
2

Los Angeles Lakers so objavili podaljšanje pogodbe z glavnim trenerjem JJ Redickom, medtem ko se ekipa s slovenskim reprezentantom Lukom Dončićem pripravlja na prihajajočo sezono košarkarske lige NBA. Treningi se bodo začeli naslednji teden.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Predsednik košarkarskih operacij jezernikov Rob Pelinka je na novinarski konferenci povedal, da so pogodbo JJ Redicka podaljšali kot znak dolgoročnega zaupanja v 41-letnega trenerja. "Ni mi ušla ta redkost, da glavni trener že prvič dobi podaljšanje pogodbe," je dejal Redick. "Zavedam se, kako srečen sem, da sem del organizacije, ki me tako podpira."

Preberi še Dončić ne izključuje vrnitve v Real Madrid: Oni so me vzgojili

Podrobnosti o podaljšanju pogodbe niso znane. Redick se je LA Lakers pridružil leta 2024 s štiriletno pogodbo, vredno 432 milijonov dolarjev. Ekipo je v prejšnji sezoni kot glavni trener popeljal na tretje mesto v zahodni konferenci. V prvem krogu končnice so Lakers nato izpadli proti Minnesoti Timberwolves.

Trener Lakersov JJ Redick in Luka Dončić
Trener Lakersov JJ Redick in Luka Dončić FOTO: AP

Usoda zvezdnika LeBrona Jamesa pri LA Lakers še ni potrjena, saj se je po sezoni ugibalo, da bi lahko poskušal prestopiti drugam, če ga prizadevanja vodstva za obnovo ekipe ne bi prepričala. James je pripravljen, da se bo to sezono znova vrnil v igro, je dejal Pelinka, in izrazil upanje, da bo prenovljena ekipa dobila zagotovilo, da se bo 40-letnik upokojil v Lakers.

Preberi še 'Dončić, Pogačar, Šeško ... Zaradi njih ljudje poznajo Slovenijo'

"Prva stvar, ki jo želimo storiti glede LeBrona in njegove prihodnosti, je, da mu izkažemo absolutno spoštovanje, da si bo z družino izbral, koliko let bo še igral," je dejal Pelinka. Redick je medtem povedal, da je bil v času pred novo sezono v rednem stiku z Jamesom, in razkril, da je popolnoma predan prihajajoči sezoni. "Mentalno je v odličnem stanju in vem, da nam bo dal vse od sebe," je dejal Redick.

košarka nba lakers
Naslednji članek

Zion kot Dončić občutno spremenil svoj fizični videz

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
yanay
26. 09. 2025 08.51
Redick se je LA Lakers pridružil leta 2024 s štiriletno pogodbo, vredno 432 milijonov dolarjev. Pa je ta podatek o vrednosti pogodbe realen? Morda je 10x manj bolj prav?
ODGOVORI
0 0
motorist_mb
26. 09. 2025 08.50
+1
Gremo LA 💪
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256