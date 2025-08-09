Dončiću in druščini se že na uvodni tekmi sezone obeta zvezdniški spopad

Redni del sezone 2025/26 lige NBA se bo začel 21. oktobra, uvodne tekme pa bo prenašala televizija NBC, kar pomeni, da se bo liga prvič po 23 letih vrnila k tej televizijski mreži. Sezona 2025/26 je prva v 11-letnem dogovoru o medijskih pravicah za prenose tekem lige NBA, vrednem približno 76 milijard dolarjev (65 milijard evrov).

Vključuje novo partnerstvo z Amazonom, vrnitev k NBC in nadaljnje partnerstvo z ESPN in ABC, pri čemer bo ABC predvajal spektakel na božični dan. Cleveland Cavaliers, ki so imeli v prejšnji sezoni najboljši izkupiček v vzhodni konferenci, bodo za božič igrali proti New York Knicksom v Madison Square Gardnu.