Dončiću in soigralcem bo pomagal 'raketni znanstvenik'

Eden glavnih poudarkov jezernikov, ki so zadnjega od 17 naslovov prvaka NBA osvojili leta 2020, bo krepitev strokovnega štaba. Generalni direktor kalifornijske zasedbe Rob Pelinka je povedal, da ekipa načrtuje zaposlitev dveh pomočnikov generalnega direktorja v tej sezoni. Franšiza je eno zaposlitev že dokončala. Štab je okrepil nekdanji podpredsednik za strategije in operacije New Orleans Pelicans, Ramadas, poroča portal Lakersnation.com.

Rohan Ramadas bo pri jezernikih deloval na istem področju, kot je pri pelikanih, kar zadeva strategijo, izzive v zvezi z zgornjimi omejitvami pri plačah igralcev ter analitiko. "Zagotovo je več kot usposobljen za te naloge," pišejo pri Lakersnation. "Gre za dobesedno raketnega znanstvenika," je vir pri njegovem prejšnjem delodajalcu Pelicans povedal za ESPN. Pri ekipi iz New Orleansa je Ramadas uvajal umetno inteligenco in kodirane modele za pomoč vodstvu, so neimenovani viri povedali za ESPN.

Ramadas je po diplomi na univerzi Južne Kalifornije več kot desetletje delal za Aerospace Corporation. Gre za korporacijo, ki zagotavlja neodvisen tehnični nadzor in objektivno analizo za ameriški vesoljski program. Nato se je preselil v ligo NBA k pelikanom. Zdaj prihaja k jezernikom, kjer bo pomagal vodstvu in mu s pomočjo različnih modelov odpiral oči za najrazličnejše poglede in širše razumevanje.