Košarka

Dončiću in soigralcem bo pomagal 'raketni znanstvenik'

Los Angeles, 26. 05. 2026 12.50 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
STA
Luka Dončić

Los Angeles Lakers, ki so izpadli v drugem krogu končnice severnoameriške košarkarske lige, so strokovni štab okrepili z novim analitikom. Na položaju pomočnika generalnega direktorja so zaposlili Rohana Ramadasa, ki je bil že analitik pri ekipi New Orleans Pelicans, pred prihodom v NBA pa je sodeloval pri ameriškem vesoljskem programu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Eden glavnih poudarkov jezernikov, ki so zadnjega od 17 naslovov prvaka NBA osvojili leta 2020, bo krepitev strokovnega štaba. Generalni direktor kalifornijske zasedbe Rob Pelinka je povedal, da ekipa načrtuje zaposlitev dveh pomočnikov generalnega direktorja v tej sezoni. Franšiza je eno zaposlitev že dokončala. Štab je okrepil nekdanji podpredsednik za strategije in operacije New Orleans Pelicans, Ramadas, poroča portal Lakersnation.com.

Rohan Ramadas bo pri jezernikih deloval na istem področju, kot je pri pelikanih, kar zadeva strategijo, izzive v zvezi z zgornjimi omejitvami pri plačah igralcev ter analitiko. "Zagotovo je več kot usposobljen za te naloge," pišejo pri Lakersnation. "Gre za dobesedno raketnega znanstvenika," je vir pri njegovem prejšnjem delodajalcu Pelicans povedal za ESPN. Pri ekipi iz New Orleansa je Ramadas uvajal umetno inteligenco in kodirane modele za pomoč vodstvu, so neimenovani viri povedali za ESPN.

Ramadas je po diplomi na univerzi Južne Kalifornije več kot desetletje delal za Aerospace Corporation. Gre za korporacijo, ki zagotavlja neodvisen tehnični nadzor in objektivno analizo za ameriški vesoljski program. Nato se je preselil v ligo NBA k pelikanom. Zdaj prihaja k jezernikom, kjer bo pomagal vodstvu in mu s pomočjo različnih modelov odpiral oči za najrazličnejše poglede in širše razumevanje.

Rob Pelinka in JJ Redick
Rob Pelinka in JJ Redick
FOTO: Profimedia

Pri ekipi iz mesta angelov načrtujejo tudi zaposlitev dodatnega pomočnika generalnega direktorja. Ta bo ekipi svetoval v postopku nabora in izbora mladih igralcev ter njihovega ocenjevanja, je dejal Pelinka. Deloval bo torej kot oglednik, zadolžen pa bo tudi za razvoj igralcev.

Po besedah Pelinke Lakers po drugi zaporedni sezoni s 50 zmagami v rednem delu načrtujejo, da bodo poletje izkoristili za proučevanje virov, ki jih ponuja novi lastnik Mark Walter. Poudarek bo na tem, kako te vire vključiti v poslovanje, hkrati pa okrepiti vezi z njihovo "sestrsko organizacijo" Los Angeles Dodgers iz severnoameriške bejzbolske lige MLB, ki je prav tako v lasti Walterja.

la lakers luka dončić rohan ramadas analitik strokovni štab rob pelinka

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Amor Fati
26. 05. 2026 14.27
Konkurenca je enostavno prevelika. Težko je priti v finale, če ti nasproti stojijo veliko boljše ekipe s precej boljšimi posamezniki, ki dejansko igrajo obrambo in poznajo ekipno igro. Torej, četudi pripeljejo super velezvezdnika in se po njegovi zaslugi uvrstijo v končnico, morajo še vedno premagati top ekipe svoje konference za uvrstitev v finale. Dejansko se zna zgoditi, da Lakersi še kar nekaj sezon ne bodo videli konferenčnega finala, ne glede na posameznike.
Odgovori
0 0
Slovenska pomlad
26. 05. 2026 13.39
Podobno kot v SDS,kjer jim pomaga podjetje Derby,da so beli in veseli.
Odgovori
+0
1 1
Slash
26. 05. 2026 13.39
Je pa lepo zagorel...
Odgovori
+1
2 1
