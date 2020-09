Dončiću korona 'ukradla' nov rekord lige NBA

V udarni peterki lige NBA so poleg Dončića, kot smo že poročali, Giannis Antetokounmpo(Milwaukee Bucks),James Harden (Houston Rockets), LeBron JamesinAnthony Davis(oba Los Angeles Lakers). Luka Dončićbi bil najmlajši košarkar v zgodovini lige NBA s tem dosežkom, če ne bi bilo epidemije koronavirusa, saj bi se redni del sezone končal aprila, tako pa je zamik oziroma podaljšanje sezone povzročil, da je zdrsnil na tretje mesto v glasovanju stotih novinarjev. Na prvem mestu je James (sezona 2005-06, 21 let, 110 dni), drugi jeMax Zaslofsky (1946-47, 21 let in 114 dni), tretji je Dončić (21 let, 168 dni), za njim se zvrstijo Kevin Durant, Tim Duncan in Rick Barry.

Ljubljančan je lani odigral prvo sezono v ligi NBA in dobil nagrado za novinca leta (rookie of the year), v svoji drugi sezoni pa je bil izbran med peterico najboljših košarkarjev lige. Dallas se je uvrstil v končnico, a je izpadel, boljši so bili LA Clippersi (4:2 v zmagah), Dončić pa v končnici v povprečju na tekmo dosegal po 31 točk, 9,2 skoka in 8,7 podaje.