Dončiću nagrada Sports Illustrated za športni preboj leta

Vsako leto športni navijači izberejo predstavo športnika, na katero bomo nekoč gledali kot trenutek, ko se je rodila zvezda, so zapisali pri SI. V zadnjih letih so to nagrado prejeli ameriški nogometaš NFL Alvin Kamara, kamerunski košarkarJoel Embiid in portoriški baseballist Francisco Lindor. Omenjeni so pomembno prispevali k ekipam in pokazali največji napredek glede na leto poprej. Letos je ta čas pripadla 20-letnemu slovenskemu košarkarju Luki Dončiću, ki že ima rekord po številu trojnih dvojčkov pred dopolnjenim 21 letom v zgodovini prvenstva NBA in je ta čas vodilni košarkar lige v tej prvini. Na 19 tekmah to sezono je v povprečju dosegal po 30,6 točke (tretji strelec lige), 9,6 podaje (drugi podajalec) in 9,9 skoka (15. skakalec). Še vedno ima Dončić zavidljiv niz 15 zaporednih tekem z vsaj 20 točkami, petimi skoki in petimi asistencami, kar je četrti najdaljši niz vse od sezone 1976/77. Le slovitemu Michaelu Jordanu(18 tekem v nizu) terRussellu Westbrooku (16 in 17 tekem zaporedoma) je to uspelo večkrat kot Dončiću. Mladi Slovenec je po lanski nagradi najboljšega novinca leta v ligi NBA v svoji drugi sezoni onkraj luže še nadgradil svoje predstave.

Revija SI bo nagrado slovesno podelila 9. decembra na prireditvi športnik leta v New Yorku.