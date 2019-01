Dončiću polaskal še ameriški selektor: Fenomenalen je. Je celoten paket

"Ta mladi mož je fenomenalen. Opravlja odlično delo. Ima dober ritem, spretnost, ima celoten paket. Je miren in ima žogo ves čas pod nadzorom. Jasno mu je, kdo kje stoji na igrišču. In je pogumen," je hvalnice Dončiću začel legendarni trener Spursov Gregg Popovich. "Prevzel bo odgovornost in vrgel odločilne mete. Storil bo vse, da njegova ekipa dobi tekmo. In očitno je, da si je pridobil spoštovanje soigralcev. To je za novinca zelo težko storiti tako hitro, kot je uspelo njemu. Vse to ga dela izvrstnega košarkarja in osebo," je še nadaljeval trener, ki ima korenine hrvaško-srbske korenine.

Tudi legendarni, zdaj že upokojeni, košarkar lige NBAGrant Hill, ki je že kot novinec zaigral na All-Star tekmi, je polaskal 19-letnemu Ljubljančanu. "Nimam težav s tem, da Dončić začne All-Star tekmo. Navijači so praviloma kar natančni. Kot kapetana sta mi všeč LeBron inAntetokounmpo. Luka ... Še vedno izboljšuje svoje številke in še vedno blesti. Ne le, da je All-Star igralec, mislim, da je že zvezda," je povedal v televizijski oddaji na NBA TV.