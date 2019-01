Dončiću polaskal še trener Rivers: Je eden tistih košarkarjev, ki jih najraje gledam

Dallas je po turbulentnih desetih dneh v povezavi z Dennisom Smithom ml. sicer le pozdravil njegovo vrnitev. In to zelo uspešno: tako kot Dončić je Smith ml. prispeval 17 točk, k temu pa je dodal še 8 skokov in 4 podaje. V klubu so pozdravili to, da sta trener Rick Carlisle in skočni organizator igre rešila spor. Kaj je bila tema tega, sicer niso želeli komentirati, lastnik franšize Mavericks Mark Cubanpa je dejal, da so nesoglasja med trenerjem in igralci stalnica v ligi NBA in da je to treba sprejeti. "Vse to so zasebne stvari," je bil kratek komentar Carlisleja. "Povedal vam bo le osnovne stvari: pogrešali smo ga v obrambi, pogrešali smo ga v napadu in nocoj se je vrnil. Srečen sem in verjamem, da je srečen tudi on," je še dodal Carlisle.