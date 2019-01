Dončiću poleg tekme vzhajajočih zvezd tudi spretnostni preizkus na All-Star tekmi

Luka Dončić ima v žepu (vsaj) nastop na tekmi novincev in košarkarjev, ki so v ligi NBA že drugo sezono (t. i. Mtn Dew Ice Rising Stars/tekma vzhajajočih zvezd), kar pomeni, da bo v Charlotte zagotovo potoval. Potem ko je ostal brez prve peterke glavne tekme zvezd, še vedno ostaja v igri za nastop na All-Star tekmi, če ga tja uvrstijo trenerji lige NBA.

Dončić v ligi NBA navdušuje s spretnimi potezami, kar so očitno opazili tudi vodilni možje lige NBA.

Novinar The Athletica Shams Charania pa trdi, da je Luka sprejel povabilo za nastop na spretnostnem poligonu. V kolikor mu uspe premagati vse konkurente, bi postal prvi Evropejec z zmago po Tonyju Parkerju (2012) in Kristapsu Porzingisu (2017). Osem košarkarjev se bo pomerilo na poligonu, kjer se preverja njihovo obvladovanje žoge, natančnost podaj in metov. Lani je na poligonu zmagal košarkar Brooklyna Spencer Dinwiddie.

Dončić je sicer na glasove košarkarjev in medijev, zaradi katerih je ostal brez prve peterke, čeprav je bil po glasovih uporabnikov spleta na skupnem tretjem mestu, sicer odgovoril z novo odlično predstavo - 32 točk, osem skokov in osem podaj je nasul Detroitu.