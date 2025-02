Dončiću proti Dallasu uspelo nekaj, kar je pred tem uspelo le dvema

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Peter gre v hišo zabave. Stopi v dvigalo in se povzpne v prvo nadstropje. Tam zagleda napis: "Nežne svetlolaske." Stopi nazaj v dvigalo in pritisne na gumb za drugo nadstropje. Tu je napis: "Strastne svetlolaske". Tone se dvigne z dvigalom v tretje nadstropje, kjer piše: "Nežne temnolaske". V naslednjem, četrtem nadstropju so "strastne temnolaske". Toda Petra žene radovednost še v peto nadstropje, kjer prepaden zagleda napis: "Ali si prišel sem zato, da bi se vozil z dvigalom?"