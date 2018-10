Dončiću se je opravičil: Dvomil sem, kako boš prenesel sposobnosti v NBA, si dobra roba!

Ni jih bilo malo, ki so pred prihodomLuke Dončićav Ligo NBA dvomili v njegovo (domnevno šibkejše telo). Clint Parks je bil pred Lukovim prihodom eden glavnih kritikov slovenskega reprezentanta, ki je bil izbran kot tretji na naboru s strani Dallasa. Tako je v enem od zapisov na Twitterju pred meseci zapisal: "Dončićevo gibanje je grozno in njegove noge se počasne, toda o tem ne slišim nič. Ameriškemu otroku se slabega telesa ali počasnih nog v ligi NBA ne oprosti, ne glede na njegove veščine in učinkovitost."

Tokrat se je javno na Twitterju posul s pepelom, v bran Dončiću pa je pri tem zapisu tudi Portlandov košarkar CJ McCollum, sicer drugi strelec Blazersov v tej sezoni. "Povedal sem ti, da je dober. Veščine in košarkarski IQ se prenesejo lahko kamor koli, če ti ponudijo priložnost, da se dokažeš in igraš skozi napake,’’ je na objavo Parksa odgovoril McCollum.

Dončić ima po petih odigranih tekmah v ligi NBA izjemno statistiko za novinca. Beleži 98 točk (povprečno 19,6 na tekmo), 31 skokov, 19 podaj in štiri ukradene žoge. Ameriški ljubitelji statistike so izbrskali, da je takšne številke v zgodovini lige NBA imel le Magic Johnson leta 1979.

Spomnimo: Luka Dončić je na uvodni tekmi lige NBA ob dokaj ponesrečenem nastopu vknjižil 10 točk, nato pa zablestel v polnem sijaju. Na naslednjih štirih tekmah je trikrat presegel mejo 20 točk, enkrat pa dodal 19 točk.Nazadnje je v Torontu bil najboljši strelec tekme z 22 točkami (ob metu za tri točke 4/6).