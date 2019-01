Dončiću še vedno ne dosojajo očitnih osebnih napak: tako je bilo tudi ob nori trojki v Bostonu

ŠALA DNEVA Arhiv

Policaji ujamejo pijančka, ki je ukradel sod vina. Pripeljejo ga pred sodnika in ta ga vpraša: ''Ali ste ukradli sod vina?''

Pijanček: ''Sem.'' Sodnik: ''In kje je sedaj vino?'' Pijanček: ''Popil sem ga.'' Sodnik: ''Pa menda niste v tako kratkem času popili sod vina?'' Pijanček: ''Nisem popil cel sod vina, samo polovico.'' Sodnik: ''In kje je druga polovica vina?'' Pijanček: ''Prodal sem jo.'' Sodnik: ''In kje imate denar?'' Pijanček: ''Zapil sem ga!''