Dončiću trije šivi po boju z Jezerniki, pa tudi Jamesova pohvala

Tekma velikih pričakovanj med Los Angeles Lakersi in Dallas Mavericksi in prvih zvezdnikov obeh moštev LeBrona Jamesa in Luke Dončića je upravičila zaupanje. Oba košarkarja sta se izkazala s trojnima dvojčkoma.

Luka Dončić je v 38 minutah vpisal 31 točk, 15 asistenc in 13 skokov, njegov super zvezdniški tekmec v vrstah jezernikov LeBron James pa 39 točk, 16 asistenc in 12 skokov. Ogorčen boj je pustil tudi posledico, novinarji, ki spremljajo Dallas, poročajo, da je Dončić dobil tri šive, s katerimi so mu zašili rano, ki jo je utrpel v predelu glave. Dončić je udarec v glavo dobil, ko je trčil z Dwightom Howardom. Udarec je bil precej boleč, zdravniki pa so ga pregledi tudi, ali ni dobil pretresa možganov.Kljub novemu osebnemu mejniku pa mladi Slovenec po tekmi ni bil najbolj zadovoljen, še zlasti je bil osupel nad sodniškim merilom:"Sodnike sem vprašal, kako je mogoče, da dobim udarec v glavo in da to ni osebna. Ampak, vseeno, bolje bilo, če bi se povsem osredotočil na igro, ne pa, da sem se pogovarjal s sodniki."

"Vse je v redu. Malce me je zabolelo, ampak niti slučajno nisem želel izpustiti podaljška. Z ledom sem zmanjšal bolečino in bilo je bolje. Vsi vedo, da sem želel pomagati v podaljšku," je svojo fanatično predanost košarki potrdil Dončić, ki je po tekmi in porazutudi stisnil roko svojemu vzorniku Jamesu in dobil kompliment, čeprav ne ravno z izbranimi besedami, ki so težko prevedljive ("You are a bad motherfucker"). "Moj idol je od začetka, da sem lahko igral proti njemu, besede, ki mi jih je namenil, so nekaj posebnega zame,"je še dejal Dončić.

James in Dončić sta skupaj dosegla kar 70 točk, 31 podaj in 25 skokov, vsak s svojim trojnim dvojčkom pa sta pisala zgodovino. Postala sta košarkarja, med katerima je največja starostna razlika na isti tekmi, na kateri sta dosegla trojnega dvojčka. Razlika v letih med njima znaša 14 let in 60 dni. Obenem sta postala najstarejši in najmlajši košarkar z doseženim trojnim dvojčkom z najmanj 30 točkami, 15 podajami in 10 skoki v zgodovini lige NBA na isti tekmi. Ekipa Lakers je s štirimi zmagami na petih tekmah skupaj z ekipo San Antonio Spurs na vrhu lestvice zahodne konference. Dallasje s tremi zmagami in dvema porazoma v skupini petih ekip tik pod najboljšo peterico zahoda.