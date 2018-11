Dončiću tudi mesto na naslovnici Sports Illustrated: Živi za spektakularne poteze

Zgodba o Luki Dončiću sega v same športne začetke. Od tega, kako je iskal pravi šport (plavanje, odbojka, nogomet), pa do tega, kako ga je košarka našla. In da je pristal v Dallasu, ni naključje. Donnie Nelson , generalni direktor Dallasa, je trenerju Carlislieu že leto pred naborom dejal, da bo Luka najboljši igralec na naboru, Mavsi pa naj bi ga spremljali že od njegovega 14. leta. "Donnie je čutil, da je Luka povsem unikaten mednarodni igralec, nekdo, ki se ga ne da primerjati z drugimi. Verjel sem njegovim besedam," je še pojasnil Carlisle. Ta je verjel v posebnost slovenskega čudežnega dečka in mu pustil svobodo, ki jo njegov slog igre potrebuje. In tudi to je nedvomno zelo pomemben faktor, ki je Dončiću olajšal prehod iz evrolige v ligo NBA.

Ni skrivnost, da mnogi niso verjeli v sposobnosti Luke Dončića (med njimi je bil tudi sloviti upokojeni košarkar Charles Barkley), a novinar opozarja, da se Dončić ni izgubil v prevodu. Hitreje, kot je marsikdo pričakoval, se je vklopil in razumel NBA-košarko. To priznava tudi veteran v ekipi Dallasa Dirk Nowitzki. "Obnaša se kot veteran, ki je v ligi že 10 let," je dejal legendarni Nemec, ki se počasi vrača po poškodbi gležnja in bo kmalu združil moči z Luko na parketu. "Ko sem jaz prišel v ligo, sem bil zelo zaskrbljen. Ali mi bo uspelo? Ti fantje danes se obnašajo drugače. Vedo, da jim bo uspelo," je še pristavil Nowitzki, ko je govoril o Dončiću.

Vse skupaj se odraža tudi v številkah. Le osem igralcev je trenutno v ligi, ki se lahko pohvalijo s takšnimi številkami, kot jih ima Dončić (19,1 točk, 6,5 skokov in 4,2 podaj). In kar sedem od teh košarkarjev je bilo lani imenovanih v naj ekipo lige NBA. Osmi je Blake Griffin, ki je zaradi poškodbe izpustil večji del pretekle sezone.

Dončićevi kritiki opozarjajo na to, da bo Luka v prihodnje imel težave v ligi NBA, saj da ni dovolj hiter. Tega se Luka zaveda in odgovarja: "Mislim, da se košarka ne vrti le okoli hitrosti," pravi 19-letni Ljubljančan. Ta je med poletjem močno napredoval, dobil tudi nekaj dodatnih kilogramov in zdaj lahko suvereno igra s hrbtom proti obroču, poleg tega pa je v svoj repertoar dodal tudi met v slogu Juana Carlosa Navarra. Pri njegovi višini je takšen met (v kolikor je natančen) skorajda nemogoče ubraniti. Močno je napredoval tudi v obrambnih nalogah.

Ne mara običajnih podaj, živi za šov in spektakularne poteze

"Ne maram običajnih podaj," pripoveduje Dončić. Raje podaja med nogami, za hrbtom, čez celo igrišče, z lobi, brez pogledov … Tako je s podajo na tekmi z Jazzi osmešil tudi obrambnega igralca pretekle sezoneRudyja Goberta, ki je nasedel finti podaje in iskal žogo tam, kjer je ni bilo. "Še nikoli nisem videl fanta, ki bi tako zelo užival na tekmi. Ko mu uspe nekaj dobrega, se ne more nehati smejati. Tudi na treningu!" je Dončićevo nagajivost opisal soigralec Jose Juan Barea. "Že prvi dan smo rekli, da je kot matador. Rad igra za navijače, rad uprizarja spektakularne poteze," je dodal Nowitzki.