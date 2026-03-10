Dončiću visoka denarna kazen zaradi neprimerne geste na tekmi z New Yorkom

Košarkar moštva Los Angeles Lakers naj bi se v domači dvorani Crypto.com Arena 4:35 minute pred koncem tretje četrtine z New Yorkom do te mere spozabil, da ga je liga kaznovala kar s 50.000 dolarji (43.000 evrov). V omenjeni situaciji je Luka Dončić, ki je bil v obrambi, zahteval, da sodnika piskata prekršek krilnemu igralcu Knicks Mohamedu Diawari. Ko je zvezdnik Lakersov po trku padel na tla in mu je bila dosojena osebna napaka, je pogledal proti bližnjemu sodniku in si medtem, ko je ležal na tleh, podrgnil prste skupaj, kot da bi namigoval, da je sodnik podkupljen.