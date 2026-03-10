Naslovnica
Košarka

Dončiću visoka denarna kazen zaradi neprimerne geste na tekmi z New Yorkom

Los Angeles, 10. 03. 2026 19.34 pred 1 uro 1 min branja 13

Avtor:
STA
Luka Dončić

Košarkarska liga NBA je Luko Dončića zaradi neprimernega obnašanja in neprimerne geste proti sodniku na tekmi 8. marca z New York Knicks kaznovala s 50.000 dolarji (43.000 evrov) kazni, je sporočil podpredsednik lige in vodja košarkarskih operacij James Jones.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Košarkar moštva Los Angeles Lakers naj bi se v domači dvorani Crypto.com Arena 4:35 minute pred koncem tretje četrtine z New Yorkom do te mere spozabil, da ga je liga kaznovala kar s 50.000 dolarji (43.000 evrov). V omenjeni situaciji je Luka Dončić, ki je bil v obrambi, zahteval, da sodnika piskata prekršek krilnemu igralcu Knicks Mohamedu Diawari. Ko je zvezdnik Lakersov po trku padel na tla in mu je bila dosojena osebna napaka, je pogledal proti bližnjemu sodniku in si medtem, ko je ležal na tleh, podrgnil prste skupaj, kot da bi namigoval, da je sodnik podkupljen.

Preberi še 'Ko je obramba na visoki ravni, lahko premagamo kogarkoli'

A težav s sodniki ima Dončić tudi v tej sezoni kar nekaj. Trenutno je pri 15 tehničnih napakah in po naslednji sledi avtomatični suspenz za eno tekmo.

košarka nba lakers dončić

