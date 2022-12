Nogometni super zvezdnik Neymar, teniški as Đoković in kraljica hrvaške estrade Severina so le nekateri iz sveta slavnih, ki so se na družbenih omrežjih poklonili našemu košarkarskemu geniju Luki Dončiću. Preobrat, ki ga je zrežiral 23-letni Ljubljančan, in 60 točk, ki jih je natresel nasprotnikom, so dosežki, ki ne navdušujejo le nas v njegovi domovini. Njegove predstave navdušujejo tudi tiste, ki košarke morda sicer sploh ne spremljajo. Zato je Luka izjemen ambasador.