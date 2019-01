Dallas želi iz 'Matadorja Luka' narediti blagovno znamko

Luka Dončić je v krstni sezoni v ligi NBA, z naskokom najboljši igralec moštva Dallas Mavericks. Čeprav so bili mnogi strokovnjaki in legendarni igralci najmočnejše košarkarske lige na svetu, pred njegovim prihodom čez Atlantik skeptični, pa so sedaj po večini že spremenili mnenje. Pri 19 letih ne igra kot novinec, temveč kot izkušen NBA igralec in je že po slabi tretjini sezone postal pravi vodja na parketu zasedbe iz Teksasa, ki se želi na vsak način vrniti v končnico.

Njegov talent so prepoznali tudi drugi igralci, ki že več sezon navdušujejo pod obroči v Združenih državah. Dončića so tako pohvalili LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curryin še mnogi drugi. Van pa so dobesedno zaljubljeni tudi navijači Dallasa in seveda lastnik franšize Mark Cuban. Izkušeni podjetnik se še kako zaveda, da ima njegovo moštvo v svojih vrstah enega največjih talentov, ki so kadarkoli iz Evrope prišli v ligo NBA. Ni skrivnost, da si želi Cuban prav okoli Dončića zgraditi moštvo, ki bi lahko v prihodnosti konkuriralo tudi za naslov prvaka v najmočnejši košarkarski ligi na svetu. Dallas je sicer svoj edini naslov osvojil leta 2011, ko je na krilih Dirka Nowitzkegav velikem finalu ugnal Miami Heat, kjer sta takrat udarni tandem tvorila James in Dwyane Wade.