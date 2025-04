Dončić kljub razočaranju še naprej verjame: 'Igra se na štiri zmage'

Košarkarji Los Angeles Lakers so v gosteh pri Minnesota Timberwolves izgubili še drugič zapored in tako v prvem krogu končnice zaostajajo z 1:3. Poraz je še posebej boleč, ker so večji del tekme vodili, pred zadnjo četrtino celo za deset. Nato pa je izjemni Anthony Ewwards (43 točk) poskrbel za preobrat in zmago volkov s 116:113.