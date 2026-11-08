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Kdo je trener, ki je Dončiću vrnil nasmeh na obraz?

Los Angeles, 08. 11. 2026 07.00 pred 1 uro 3 min branja 2

Avtor:
Lu.M
Luka Dončić in Michael Wexler

Luka Dončić na začetku letošnje sezone kaže najboljše predstave, odkar je pred več kot letom in pol zapustil Dallas in okrepil vrste ekipe Los Angeles Lakers. Slovenec v povprečju dosega neverjetnih 40 točk, s svojimi soigralci pa zaseda prvo mesto v zahodni konferenci. Zdi se, da se je Luka končno udomačil v mestu angelov, za kar pa je zaslužen tudi javnosti dokaj nepoznan član strokovnega štaba jezernikov.

Luka Dončić
Luka Dončić
FOTO: AP

2. februar leta 2025. Datum, ki bo ostal zapisan v košarkarsko zgodovino. Spečo slovensko javnost je kot bomba pretresla novica o prestopu Luke Dončića k ekipi Los Angeles Lakers. Slovenec si je v Teksasu ustvaril dom in postal heroj in simbol Mavericksov, ki jih je sezono prej popeljal vse do velikega finala. V intervjujih je večkrat poudaril željo, da svojo kariero sklene v Dallasu. Želja, ki pa je zaradi neposlušnosti in prepotentnosti vodstva ekipe za vedno ostala neuresničena.

Ker življenje ni potica, se je moral Dončić preseliti na Zahodno obalo ZDA, kjer je oblekel dres najbolj prepoznavne košarkarske franšize na svetu. V tem zdaj kaže predstave, ki ga delajo najboljšega košarkarja na svetu. Trenutno glavni kandidat za osvojitev nagrade MVP pa je moral prehoditi trnovo, predvsem osebno, pot do tega, da svoj ljubljeni šport znova igra z nasmeškom na obrazu. K temu je veliko pripomogel javnosti dokaj nepoznan član strokovnega štaba Lakersov Michael Wexler.

Luka Dončić in Michael Wexler
Luka Dončić in Michael Wexler
FOTO: Profimedia

Wexler se je rodil slaba dva meseca pred Dončićem in se je jezernikom pridružil na začetku sezone 2024/25, ko je glavni trener JJ Redick izbiral strokovno ekipo, s katero se bo soočal z izzivi, ki ga čakajo. Za sabo ima izredno povprečno igralsko kariero, v svoji zadnji sezoni v univerzitetni ligi NCAA je v povprečju dosegal manj kot točko na tekmo. Takoj mu je bilo jasno, da lahko pozabi na kariero profesionalnega košarkarja in tako se je začel specializirati na področju videoanalize.

Ko se je Dončić pridružil Lakersem, niti njemu niti Wexleru najbrž ni bilo jasno, kako tesno prijateljsko vez bosta stkala. Da pa se nekaj takšnega lahko zgodi, pa je predvideval izkušeni trener Greg St. Juste, ki je z Luko sodeloval že pri Dallasu. "Najbolj pomembno je, da razumeš igralčev karakter in mu omogočiš, da se počuti lagodno," je povedal St. Juste.

Zdaj vsem dobro poznano Dončićevo ogrevanje pred tekmami, na katerem javnost navdušuje s cirkuškimi meti in podobnimi vragolijami, je postalo ritual, s katerim si je Slovenec lajšal težko privajalno obdobje na igranje v Los Angelesu. Prav Wexler mu je pri tem največ pomagal, saj mu je omogočil, da se je sprostil in se otresel vseh bremen, ki so ga pestila tako na parketu kot v zasebnem življenju. Ker pa Wexler v višino meri zgolj 180 centimetrov, si pri ogrevanju velikokrat pomaga z daljšo črno gumo, da lahko parira Dončićevi telesni premoči. Najpomembneje je, da Slovenca spravi v smeh in mu pusti, da "vrti jezik", nekaj, kar Dončić izredno rad počne.

Luka Dončić
Luka Dončić
FOTO: AP

Trash talk, kot temu rečejo Američani, je Ljubljančan izpilil do perfekcije in se ga rade volje posluži. Veliko ga je prisotnega na vsakem ogrevanju, vse pa seveda mine v prijateljskem duhu. "Nikoli mi ni rekel, naj se umirim ali naj ga neham hecati. Vedno mi vrne v isti meri, če ne še več. Zelo je zabavno pomeriti se proti tako dobremu igralcu, čeprav skoraj nikoli ne zmagam," je povedal Wexler.

"Luka ima ozek krog ljudi, ki jim zaupa, in Wexler je del tega kroga. To govori veliko o njegovem karakterju," je o vlogi Američana povedala Lara Beth Seager, ki upravlja z Lukovo blagovno znamko. "Njun odnos je zares edinstven. Vsem v ekipi je izredno lepo spremljati, kako se razvija," pa je povedal izkušeni St. Juste.

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ptuj.si
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