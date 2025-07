Donnie Nelson odslej v vlogi svetovalca košarkarske zveze

"Kar zveza najbolj potrebuje od njega, je pogled s 'ptičje perspektive' človeka, ki je v košarki videl vse. Čeprav ne bo neposredno vplival na reprezentanco, bo lahko s svojim delom bistveno prispeval tudi k njeni igri," je o vlogi Nelsona, ki je med drugim ob koncu 80. let prejšnjega stoletja deloval tudi kot pomočnik trenerja reprezentance Litve, novinarjem še pojasnil Erjavec.

Kot je pojasnil predsednik zveze, se bo nekdanji direktor Dallas Mavericks (od 2005 do 2021) osredotočal na mednarodne sponzorje. "Gotovo pa nam bodo prišli prav tudi njegovi kontakti in poznanstva v ligi NBA tako z igralci kot s trenerji. Prav tako nam bo pomagal tudi z njegovim strateškim razmišljanjem."

Dvainšestdesetletni Nelson, ki je v košarki še vedno dejaven kot solastnik razvojne ekipe Texas Legends, je ob tem izrazil veselje, da bo lahko delal "s starimi prijatelji".

"Zelo sem vesel, da sem lahko tako tesno povezan s slovensko košarko. Moja zgodovina z njo seže nazaj v 90. leta prejšnjega stoletja, ko se je Marko Milić preselil v ZDA. Takrat sem ga kot pomočnik trenerja Phoenix Suns v svoji hiši gostil en mesec."

Novo sodelovanje je plod pogovorov, ki so se začeli spomladi na srečanju ob robu tekme Dallas Mavericks in Los Angeles Lakers. Kot je pojasnil Erjavec, je beseda dala besedo in nekako iz "heca" je padla ideja o njegovem sodelovanju s slovensko zvezo.

Tekma med novim in starim klubom Luke Dončića je privabila mnoge podpornike slovenskega zvezdnika, saj je potekala zgolj nekaj tednov po tem, ko ga je sedanje vodstvo Dallasa v šokantni menjavi poslalo v mesto angelov. Da se z njo ne strinjata, sta v nadaljevanju javno povedala tako Donnie Nelson kot tudi njegov oče, nekdanji košarkar v ligi NBA in kasneje dolgoletni trener Dallas Mavericks, Don Nelson.