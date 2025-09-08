Svetli način
Košarka

Dopustnik LeBron James 'brez besed' pospremil Dončićeve čarovnije

Ljubljana, 08. 09. 2025 13.56

Pot do zmage slovenske košarkarske izbrane vrste proti Italiji v osmini finala evropskega prvenstva je spremljal tudi nihče drug kot superzvezdnik Los Angeles Lakersov LeBron James. Enainštiridesetletnik je na "skromen", a slikovit način pospremil novo čarovnijo v režiji klubskega soigralca Luke Dončića.

Čeprav so mnogi med poletjem namigovali na domnevno Jamesovo ljubosumje ob podpisu nove pogodbe Los Angeles Lakersov s kapetanom slovenske košarkarske reprezentance Luko Dončićem, se je prvi precej slikovito poklonil novi maestralni predstavi 26-letnega Ljubljančana in s tem mnogim zlobnežem zaprl usta.

LeBron James se je na slikovit način poklonil novi maestralni predstavi Luke Dončića.
LeBron James se je na slikovit način poklonil novi maestralni predstavi Luke Dončića. FOTO: Instagram LeBrona Jamesa

Dončić je našim zahodnim sosedom nasul kar 42 točk in k temu dodal še 10 skokov. Na ta način je nekdanji član madridskega Reala in Dallas Mavericksov prispeval levji delež k uvrstitvi slovenske izbrane vrste v četrtfinale letošnjega Eurobasketa. Očitno so izjemne poteze v režiji Luke Dončića pustile brez besed tudi velikega LeBrona Jamesa, ki je ob fotografiji slovenskega asa na svojem Instagram profilu pripel emotikon čarobne palice.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka slovenska reprezentanca eurobasket 2025 luka dončić lebron james
vrtnar _
08. 09. 2025 16.56
Luko za predsednika
ODGOVORI
0 0
