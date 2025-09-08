Dopustnik LeBron James 'brez besed' pospremil Dončićeve čarovnije

Čeprav so mnogi med poletjem namigovali na domnevno Jamesovo ljubosumje ob podpisu nove pogodbe Los Angeles Lakersov s kapetanom slovenske košarkarske reprezentance Luko Dončićem , se je prvi precej slikovito poklonil novi maestralni predstavi 26-letnega Ljubljančana in s tem mnogim zlobnežem zaprl usta.

Dončić je našim zahodnim sosedom nasul kar 42 točk in k temu dodal še 10 skokov. Na ta način je nekdanji član madridskega Reala in Dallas Mavericksov prispeval levji delež k uvrstitvi slovenske izbrane vrste v četrtfinale letošnjega Eurobasketa. Očitno so izjemne poteze v režiji Luke Dončića pustile brez besed tudi velikega LeBrona Jamesa, ki je ob fotografiji slovenskega asa na svojem Instagram profilu pripel emotikon čarobne palice.