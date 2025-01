Dornik, Šešok, Rems in Sagadin častni člani KZS

Košarkarska zveza Slovenije je na druženju v krogu košarkarskih prijateljev ob praznovanju 75. rojstnega dne podelila štiri nazive častnega člana. To so postali Polona Dornik, Dušan Šešok, Iztok Rems in Zmago Sagadin.

OGLAS

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Častni član je največja nagrada Košarkarske zveze Slovenije. Podeli se posamezniku za izjemne zasluge in dosežke za delo na tekmovalnem, strokovnem in organizacijskem področju za delo v košarki. Naziv "častni član KZS" daje prejemniku le protokolarne pravice in se lahko podeli tudi posmrtno.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

V 75-letni zgodovini zveze so naziv častnega člana KZS prejeli Ivo Daneu leta 1968, Janez Wallas in Marjan Cirer leta 1978, Peter Breznik, Boris Kristančič in Marko Sok (posmrtno) leta 2010 ter Aleš Antauer (posmrtno) leta 2020. Omenjeni sedmerici se letos pridružujejo Polona Dornik, Dušan Šešok, Iztok Rems in Zmago Sagadin.