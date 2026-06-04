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Dosmrtna kazen za navijača, ki je želel sliko z Wembanyamo

San Antonio, 04. 06. 2026 19.59 pred 56 minutami 1 min branja 7

Avtor:
Lu.M
Victor Wembanyjama in navijač

Prva tekma velikega finala lige NBA je pripadla košarkarjem New York Knicks, ki so v gosteh s 105:95 premagali San Antonio Spurs. V zadnji četrtini je srečanje za nekaj trenutkov prekinil navijač, ki je brezglavo pritekel na parket in želel priti do fotografije z glavnim zvezdnikom domačih Victorjem Wembanyamo. Nagajivega privrženca pa so organizatorji kaznovali z dosmrtno prepovedjo obiska tekem najmočnejše košarkarske lige na svetu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nekaj manj kot šest in pol minut pred koncem prvega finalnega obračuna lige NBA med San Antonio Spurs in Minnesota Timberwolves je srečanje za nekaj trenutkov prekinil nespametni navijač. Mladenič se je prebil mimo varnostnega osebja in stekel na parket z željo, da pride do fotografije z zvezdniškim Victorjem Wembanyamo. Podobnih prizorov smo bolj vajeni z nogometnih igrišč kot košarkarskih dvoran, zato je bil Francoz izredno presenečen in niti ni zares odreagiral.

Varnostniki so bili zelo ažurni in so nagajivca že po nekaj sekundah odstranili s terena. Francoski center je vse skupaj pospremil z začudenjem in nasmeškom na obrazu. "Nisem vedel, kaj se dogaja. Nisem se še znašel v takšni situaciji. Nisem znal odreagirati, vse skupaj me je zelo presenetilo," je po srečanju povedal Wembanyama.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Če je bila Francozu situacija dokaj smešna, se vodilni možje seveda ne strinjajo. Privržencu so namreč izrekli doživljenjsko prepoved obiska katerekoli tekme lige NBA. Poleg glavnega akterja je bil kaznovan tudi njegov pajdaš, ki naj bi po besedah uradne osebe sodeloval pri neslavnem podvigu.

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KOMENTARJI7

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odlekiran
04. 06. 2026 20.56
No tako je treba. Dovolj je teh vunbacačev na tekmah vrhunskih igralcev. Čakam, da se to zgodi še pri kolesarjih, kjer je lahko celo smrtno nevarno. Kar bojim se letošnjega TDF in arogantnih pijanih francozov nahajpanih z nekaj uspehi njihovega Sexasa.
Odgovori
0 0
blekk
04. 06. 2026 20.49
Dajte dajte no... Popravite naslove...
Odgovori
0 0
bohinj je zakon
04. 06. 2026 20.37
Uspelo mu je.
Odgovori
0 0
JOSEPH HAYDN
04. 06. 2026 20.22
No vsaj smrtni kazni se je izognil, to v ZDA ni samoumevno
Odgovori
+5
5 0
SpamEx
04. 06. 2026 20.14
Pretirane kazni. Čisto po ameriško
Odgovori
-3
2 5
gggg1
04. 06. 2026 20.37
Povsem prava kazen.
Odgovori
+1
1 0
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