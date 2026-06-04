Dosmrtna kazen za navijača, ki je želel sliko z Wembanyamo

Nekaj manj kot šest in pol minut pred koncem prvega finalnega obračuna lige NBA med San Antonio Spurs in Minnesota Timberwolves je srečanje za nekaj trenutkov prekinil nespametni navijač. Mladenič se je prebil mimo varnostnega osebja in stekel na parket z željo, da pride do fotografije z zvezdniškim Victorjem Wembanyamo. Podobnih prizorov smo bolj vajeni z nogometnih igrišč kot košarkarskih dvoran, zato je bil Francoz izredno presenečen in niti ni zares odreagiral.

Varnostniki so bili zelo ažurni in so nagajivca že po nekaj sekundah odstranili s terena. Francoski center je vse skupaj pospremil z začudenjem in nasmeškom na obrazu. "Nisem vedel, kaj se dogaja. Nisem se še znašel v takšni situaciji. Nisem znal odreagirati, vse skupaj me je zelo presenetilo," je po srečanju povedal Wembanyama.