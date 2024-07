NBA nabor 2024: Znova bodo v ospredju Evropejci

Za razliko od zadnjih let bo letošnji nabor lige NBA potekal v dveh nočeh. To bo se bo zgodilo prvič, odkar je bil nabor skrajšan na dva kroga. Že tretje leto zapored bo nabor obsegal 58 izborov namesto običajnih 60. To je posledica izgube izbora v drugem krogu za ekipi Philadelphia 76ers in Phoenix Suns, ki sta kršili pravila NBA o prostih prestopih igralcev. Prva bo izbirala ekipa Atlanta Hawks.