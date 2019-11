Dragić: Miami zmaguje, ker je pravo moštvo

Košarkarji Miamija so v noči na četrtek dosegli še svojo 10. zmago v sezoni. Ob treh porazih po 13 odigranih tekmah v najmočnejši košarkarski ligi NBA zasedajo visoko tretje mesto v vzhodni konferenci, kar je dosežek nad vsemi pričakovanji.



Z zmago več sta povsem na vrhu razpredelnice moštvi Boston Celtics in Milwaukee Bucks, izkušeni organizator igre 'vročice' Goran Dragić, ki v dozdajšnjem delu sezone 2019/20 igra kot prerojen, pa odličen uvod pripisuje 'pravi kemiji' v ekipi in dobro razporejenim vlogam. "Vsak natančno vé, kaj mora početi v danem trenutku. Tudi ko si na klopi in čakaš na vstop v igro, si pomemben del moštva. In prav ta klop letos kaže drugačno podobo kot v prejšnji sezoni. Imamo širino, ki je zelo pomembna v boju za višja mesta," je po zadnji zmagi moštva s Floride proti Clevelandu dejal starejši od bratov Dragić, ki je v dobrih 25 minutah igre dosegel 13 točk, ob tem pa zbral še šest podaj in štiri skoke. "Ko je moštvo tako homogeno, kot je v letošnji sezoni naše, potem tudi učinek posameznikov pride bolj do izraza. Predvsem pa je pomembno to, da je naša primarna naloga ohraniti ta kolektivni duh in pristop k igri. Užitek je spremljati razvoj naših nadarjenih košarkarjev, ki z vsakim treningom dodatno napredujejo. Ni kaj, smo v naletu in upam, da se ta zmagoviti niz nadaljuje," je poudaril Goran Dragić, ki v primerjavi z lansko sezono nima večjih zdravstvenih težav.