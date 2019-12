'Miami ne bi zmagal brez prispevka Gorana Dragića'

Miami je minuto in 45 sekund pred koncem tekme v Brooklynu zaostajal sedem točk, Goran Dragić pa je tremi točkami (koš in prosti met) začel serijo 10:0, ki je zagotovila zmago Miamiju. Končni izid je bil 109:106, Miami je postavil dobro obrambo in ni več dopustil koša do konca. Prvi strelec Miamija je bil Dragić z 24 točkami (met 9/18) in šestimi podajami in dvema skokoma, tudi tokrat je v igro vstopil s klopi in bil eden ključnih igralcev. Kot je zapisal novinar na nba.com:"Enostavno povedano, Miami ne bi zmagal, če ne bi bilo prispevka Gorana Dragića s klopi."

"Bam (Adebayo, op.p) in Jimmy (Butler, op.p.) sta naša ključna igralca v obrambi in napadu. Rad igram s takšnimi košarkarji in lepa zmaga za nas. Želel sem biti agresiven in razigravati. Zaradi soigralcev, ki me postavijo v ta položaj, lahko igram. Zdaj nas čaka Toronto,"pa je dejal Dragić.

Miami je tako pri 14 zmagah in petih porazih, kar jih uvršča na tretje mesto v zahodni konferenci, prvi je Milwaukee z 17 zmagami in tremi porazi."Nismo zadevali večji del tekme, vendar ko je šlo zares, ko potrebuješ koš ali pa si poražen, odigra vrhunsko in kaže na psihično trdnost velikih igralcev. On je to naredil, bil je zelo agresiven," je bil poln hvale tudi trener Erik Spoelstra.